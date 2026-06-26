Μαχαίρια, μεταλλική ράβδο, σιδερογροθιά και οπαδικά ρούχα εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ σε σπίτια κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα

Από την εξέλιξη της προανάκρισης, καθώς και από τη συνδυαστική αξιολόγηση του υλικού που συγκεντρώθηκε, ταυτοποιήθηκαν επιπλέον 16 εμπλεκόμενα άτομα, από τα οποία τα έξι συνελήφθησαν