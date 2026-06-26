«Αυταρχική Φρειδερίκη- Υπερήφανη Αργυρώ»: Μια αληθινή ιστορία στη μεταπολεμική Ελλάδα

», τιτλοφορείται το βιβλίο του βετεράνου δημοσιογράφου, που μόλις κυκλοφόρησε. Πρόκειται για την καταγραφή μιας αληθινής ιστορίας στη μεταπολεμική Ελλάδα που ταυτόχρονα αποτελεί και την αφορμή για να ζωντανέψει μια ολόκληρη εποχή. Από τη μια, η εγγονή του Κάιζερ, από την άλλη η Αθηναία Αργυρώ, που συγκροτούν ένα εντελώς αταίριαστο δίδυμο.Τα δρώμενά τους, συνιστούν μια «τοιχογραφία εποχής» που περιλαμβάνει παλατιανές ίντριγκες, έντονα πολιτικά πάθη, δικτατορία Μεταξά, γερμανική κατοχή, εμφύλιο, άλλη μια δικτατορία, μεταπολίτευση και εντέλει κατάργηση της Μοναρχίας.Η Αργυρώ είναι σύμβολο σθένους και υπερηφάνειας. Μόλις στα 24 της χρόνια, το 1948 έμεινε χήρα με δύο μικρά παιδιά. Ο άνδρας της, ανθυπασπιστής- οπλουργός του Εθνικού Στρατού σκοτώνεται στα βουνά της Κόνιτσας. Τα παιδιά της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ήταν έξι και τεσσάρων ετών, αντίστοιχα, όταν το 1951 δέχθηκε την επίσκεψη δύο Κυριών επί των Τιμών, στο σπίτι της, στην οδό Πειραιώς. Αυτές της μετέφεραν βασιλικό κέλευσμα: «Να πάρουν τα παιδιά και να τα βάλουν σε βασιλικό ίδρυμα για να γλιτώσουν από την ορφάνια και εκείνη να κάνει μια νέα ζωή». Η Αργυρώ έγινε θηρίο στο άκουσμα της πρότασης και κραύγασε: «Εξω από το σπίτι μου! Να μη σας βλέπω στα μάτια μου. Δεν θα μου στερήσετε ό,τι μου απέμεινε...»Η συνέχεια της αληθινής ιστορίας στις σελίδες του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παράγραφος.