Δεν κλείνουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο οι ΗΠΑ παρά τις απειλές της Ρωσίας για εκτεταμένους βομβαρδισμούς
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καλέσει τη Δευτέρα ξένους πολίτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν «το συντομότερο δυνατό» το Κίεβο - Και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι η πρεσβεία τους στο Κίεβο θα παραμείνει ανοιχτή, παρά τις προειδοποιήσεις της Ρωσίας ότι οι διπλωμάτες που παραμένουν στην ουκρανική πρωτεύουσα κινδυνεύουν να βρεθούν στο στόχαστρο βομβαρδισμών.
«Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις επιχειρήσεις μας και όσα αναφέρονται περί του αντιθέτου είναι ψευδή», ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X. «Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών και επανεξετάζει τακτικά τα μέτρα ασφαλείας της πρεσβείας στο Κίεβο».
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καλέσει τη Δευτέρα ξένους πολίτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν «το συντομότερο δυνατό» το Κίεβο, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύουν από πυραυλικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τρίτη ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ τον προειδοποίησε πως το Κίεβο «θα γίνει πολύ επικίνδυνο μέρος». Ο Ρούμπιο ανέφερε επίσης ότι το αμερικανικό διπλωματικό προσωπικό έχει ενημερωθεί για τον αυξημένο κίνδυνο ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν έχει δοθεί εντολή εκκένωσης.
Την Πέμπτη, ο Σεργκέι Σοϊγκού τόνισε πως η προειδοποίηση της Μόσχας ήταν «πολύ σοβαρή».
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να φύγει από εδώ», δήλωσε τη Δευτέρα η πρέσβειρα της ΕΕ στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματέρνοβα. «Παραμένουμε στο Κίεβο».
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε την Τρίτη τον επιτετραμμένο της Ρωσίας στις Βρυξέλλες, Κάρεν Μαλαγιάν, απαιτώντας από τη Μόσχα «να σταματήσει να πλήττει αμάχους» και να συμμετάσχει σε «πραγματικές ειρηνευτικές συνομιλίες, ξεκινώντας με πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός».
Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερους από 80 πυραύλους εναντίον του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 87, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.
The U.S. Embassy is open. There are no changes to our operations and reports otherwise are false. The State Department has no higher priority than the safety and security of Americans and regularly reviews the security posture of Embassy Kyiv. We reiterate our message that… pic.twitter.com/gdkePakita— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 28, 2026
Russian official Sergei Shoigu:— Clash Report (@clashreport) May 28, 2026
The warning for foreign ambassadors to leave Kyiv was “completely serious and deliberate.”
The strike on Kyiv that Russia had warned about could be carried out at any moment. pic.twitter.com/iM2dFwfPqs
Ίδια απόφαση και από χώρες της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΗ απόφαση της Ουάσινγκτον να διατηρήσει ανοιχτή την πρεσβεία της ακολουθεί αντίστοιχη στάση αρκετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες απορρίπτουν τις εκκλήσεις του Κρεμλίνου για αποχώρηση από την ουκρανική πρωτεύουσα.
