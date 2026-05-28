Δεν κλείνουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο οι ΗΠΑ παρά τις απειλές της Ρωσίας για εκτεταμένους βομβαρδισμούς
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Κίεβο Πόλεμος στην Ουκρανία Πρεσβεία Ρωσία

Δεν κλείνουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο οι ΗΠΑ παρά τις απειλές της Ρωσίας για εκτεταμένους βομβαρδισμούς

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καλέσει τη Δευτέρα ξένους πολίτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν «το συντομότερο δυνατό» το Κίεβο - Και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα

Δεν κλείνουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο οι ΗΠΑ παρά τις απειλές της Ρωσίας για εκτεταμένους βομβαρδισμούς
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι η πρεσβεία τους στο Κίεβο θα παραμείνει ανοιχτή, παρά τις προειδοποιήσεις της Ρωσίας ότι οι διπλωμάτες που παραμένουν στην ουκρανική πρωτεύουσα κινδυνεύουν να βρεθούν στο στόχαστρο βομβαρδισμών.

«Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις επιχειρήσεις μας και όσα αναφέρονται περί του αντιθέτου είναι ψευδή», ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X. «Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών και επανεξετάζει τακτικά τα μέτρα ασφαλείας της πρεσβείας στο Κίεβο».



Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καλέσει τη Δευτέρα ξένους πολίτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν «το συντομότερο δυνατό» το Κίεβο, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύουν από πυραυλικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τρίτη ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ τον προειδοποίησε πως το Κίεβο «θα γίνει πολύ επικίνδυνο μέρος». Ο Ρούμπιο ανέφερε επίσης ότι το αμερικανικό διπλωματικό προσωπικό έχει ενημερωθεί για τον αυξημένο κίνδυνο ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν έχει δοθεί εντολή εκκένωσης.

Την Πέμπτη, ο Σεργκέι Σοϊγκού τόνισε πως η προειδοποίηση της Μόσχας ήταν «πολύ σοβαρή».



Κλείσιμο

Ίδια απόφαση και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η απόφαση της Ουάσινγκτον να διατηρήσει ανοιχτή την πρεσβεία της ακολουθεί αντίστοιχη στάση αρκετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες απορρίπτουν τις εκκλήσεις του Κρεμλίνου για αποχώρηση από την ουκρανική πρωτεύουσα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να φύγει από εδώ», δήλωσε τη Δευτέρα η πρέσβειρα της ΕΕ στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματέρνοβα. «Παραμένουμε στο Κίεβο».

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε την Τρίτη τον επιτετραμμένο της Ρωσίας στις Βρυξέλλες, Κάρεν Μαλαγιάν, απαιτώντας από τη Μόσχα «να σταματήσει να πλήττει αμάχους» και να συμμετάσχει σε «πραγματικές ειρηνευτικές συνομιλίες, ξεκινώντας με πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός».

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερους από 80 πυραύλους εναντίον του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 87, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης