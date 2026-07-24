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Ρουμανία: Καταρρίφθηκε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο
Ρουμανία: Καταρρίφθηκε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο
Η Ρουμανία, που μοιράζεται χερσαία σύνορα 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, έχει αναφέρει πολλές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones
Ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 κατέρριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας νωρίς σήμερα το πρωί, δήλωσε ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν, στην πιο πρόσφατη από σειρά εισδύσεων στον εναέριο χώρο της χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.
«Σήμερα το πρωί, γύρω στις 11:00, Ρουμάνος πιλότος σε αεροσκάφος F-16 κατέρριψε drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας μας», έγραψε ο Νταν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.
«Η περιοχή ήταν ακατοίκητη, άρα ο πιλότος κατάφερε να το καταρρίψει χωρίς οποιονδήποτε κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή, ομάδες των σχετικών υπηρεσιών ερευνούν την περιοχή προκειμένου να βρουν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν».
Ο Νταν δεν διευκρίνισε την προέλευση του drone.
Το ρουμανικό υπουργείο Αμυνας δήλωσε πως το drone καταρρίφθηκε κοντά στην πόλη Παντίνα στην κομητεία Μπουζάου στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
«Σήμερα το πρωί, γύρω στις 11:00, Ρουμάνος πιλότος σε αεροσκάφος F-16 κατέρριψε drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας μας», έγραψε ο Νταν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.
«Η περιοχή ήταν ακατοίκητη, άρα ο πιλότος κατάφερε να το καταρρίψει χωρίς οποιονδήποτε κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή, ομάδες των σχετικών υπηρεσιών ερευνούν την περιοχή προκειμένου να βρουν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν».
Ο Νταν δεν διευκρίνισε την προέλευση του drone.
Το ρουμανικό υπουργείο Αμυνας δήλωσε πως το drone καταρρίφθηκε κοντά στην πόλη Παντίνα στην κομητεία Μπουζάου στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
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