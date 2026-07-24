Ρουμανία: Καταρρίφθηκε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο
ΚΟΣΜΟΣ
Ρουμανία Drones

Ρουμανία: Καταρρίφθηκε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο

Η Ρουμανία, που μοιράζεται χερσαία σύνορα 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, έχει αναφέρει πολλές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones

Ρουμανία: Καταρρίφθηκε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο
Ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 κατέρριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας νωρίς σήμερα το πρωί, δήλωσε ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν, στην πιο πρόσφατη από σειρά εισδύσεων στον εναέριο χώρο της χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.

«Σήμερα το πρωί, γύρω στις 11:00, Ρουμάνος πιλότος σε αεροσκάφος F-16 κατέρριψε drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας μας», έγραψε ο Νταν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η περιοχή ήταν ακατοίκητη, άρα ο πιλότος κατάφερε να το καταρρίψει χωρίς οποιονδήποτε κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή, ομάδες των σχετικών υπηρεσιών ερευνούν την περιοχή προκειμένου να βρουν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν».

Ο Νταν δεν διευκρίνισε την προέλευση του drone.

Το ρουμανικό υπουργείο Αμυνας δήλωσε πως το drone καταρρίφθηκε κοντά στην πόλη Παντίνα στην κομητεία Μπουζάου στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

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