Reuters για Γερμανία: Ο Μερτς έτοιμος να ανακοινώσει ανασχηματισμό σήμερα μετά την παραίτηση Σπαν για την παρένθετη μητρότητα
ΚΟΣΜΟΣ
Φρίντριχ Μερτς Γερμανία CDU

Reuters για Γερμανία: Ο Μερτς έτοιμος να ανακοινώσει ανασχηματισμό σήμερα μετά την παραίτηση Σπαν για την παρένθετη μητρότητα

Μετά την παραίτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Γενς Σπαν λόγω των αντιδράσεων που ακολούθησαν την απόκτηση παιδιού με παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ -  Η διαδικασία απαγορεύεται στη Γερμανία

Reuters για Γερμανία: Ο Μερτς έτοιμος να ανακοινώσει ανασχηματισμό σήμερα μετά την παραίτηση Σπαν για την παρένθετη μητρότητα
Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινώσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, μετά την παραίτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Γενς Σπαν λόγω των αντιδράσεων που ακολούθησαν την απόκτηση παιδιού με παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ. Η διαδικασία απαγορεύεται στη Γερμανία και ο ίδιος την είχε επανειλημμένα καταδικάσει σε δημόσιες δηλώσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, τον κ. Σπαν θα διαδεχθεί ο μέχρι τώρα επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας Τόρστεν Φράι, τον οποίο θα αντικαταστήσει η υπουργός Υγείας Νίνα Βάρκεν. Τη θέση της στο υπουργείο θα αναλάβει ο γενικός γραμματέας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Κάρστεν Λίνεμαν και, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, θα αντικατασταθεί και ο υπουργός Μεταφορών Πάτρικ Σνίντερ (CDU), από τον Φριτς Γκούντσλερ (CDU).

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

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