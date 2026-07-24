Το διαζύγιο του αιώνα στη Νότια Κορέα: Ο «βασιλιάς των τσιπ» καλείται να πληρώσει $644 εκατ. στην πρώην σύζυγό του

Το ποσό είναι χαμηλότερο από τα περίπου 1 δισ. δολάρια που είχε επιδικάσει δικαστήριο το 2024 - Το διαζύγιο έγινε γνωστό το 2015, όταν o επικεφαλής του ομίλου SK Group παραδέχθηκε ότι είχε αποκτήσει παιδί με την ερωμένη του