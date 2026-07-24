Το διαζύγιο του αιώνα στη Νότια Κορέα: Ο «βασιλιάς των τσιπ» καλείται να πληρώσει $644 εκατ. στην πρώην σύζυγό του
ΚΟΣΜΟΣ
Νότια Κορέα Διαζύγιο Επιχειρηματίας

Το διαζύγιο του αιώνα στη Νότια Κορέα: Ο «βασιλιάς των τσιπ» καλείται να πληρώσει $644 εκατ. στην πρώην σύζυγό του

Το ποσό είναι χαμηλότερο από τα περίπου 1 δισ. δολάρια που είχε επιδικάσει δικαστήριο το 2024 - Το διαζύγιο έγινε γνωστό το 2015, όταν o επικεφαλής του ομίλου SK Group παραδέχθηκε ότι είχε αποκτήσει παιδί με την ερωμένη του

Το διαζύγιο του αιώνα στη Νότια Κορέα: Ο «βασιλιάς των τσιπ» καλείται να πληρώσει $644 εκατ. στην πρώην σύζυγό του
Σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαζυγίου στην ιστορία της Νότιας Κορέας, δικαστήριο αποφάσισε ότι ο πρόεδρος του επιχειρηματικού κολοσσού SK Group, Τσέι Τάε-γουον, θα πρέπει να καταβάλει στην πρώην σύζυγό του, Ρο Σο-γιόνγκ, το ποσό των 944 δισ. γουόν (περίπου 644 εκατ. δολάρια).

Η υπόθεση, που τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν χαρακτηρίσει ως το «διαζύγιο του αιώνα», δεν έχει ακόμη κλείσει οριστικά, καθώς η απόφαση πρέπει να οριστικοποιηθεί. Το ποσό είναι χαμηλότερο από τα 1,38 τρισ. γουόν που είχε επιδικάσει δικαστήριο το 2024.


Το παιδί με άλλη γυναίκα

Ο Τσέι και η Ρο, κόρη του πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας Ρο Τάε-γου, ήταν παντρεμένοι για 35 χρόνια. Η σχέση τους οδηγήθηκε σε διάλυση πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο επιχειρηματίας είχε αποκτήσει παιδί με άλλη γυναίκα.

Μετά τη νέα δικαστική απόφαση, οι δικηγόροι του επικεφαλής της SK Group δήλωσαν ότι ο ίδιος «λυπάται βαθιά που η διαδικασία του διαζυγίου προκάλεσε ανησυχία σε τόσο πολλούς ανθρώπους» και ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά αφού μελετήσει το πλήρες σκεπτικό της απόφασης.


Η διαμάχη για την περιουσία και η ανατροπή της πρώτης απόφασης

Η δικαστική διαμάχη επικεντρώθηκε στη διανομή της κοινής περιουσίας του ζευγαριού.

Στην αρχική απόφαση του 2024, η πλευρά της Ρο είχε υποστηρίξει ότι η επιχειρηματική επιτυχία του Τσέι οφειλόταν σε σημαντικό βαθμό στη στήριξη που είχε λάβει από τον πατέρα της, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Νότιας Κορέας από το 1988 έως το 1993.

Το δικαστήριο είχε τότε κρίνει ότι ο Ρο Τάε-γου είχε διαθέσει το 1991 περίπου 30 δισ. γουόν από μυστικό πολιτικό ταμείο στον Τσόι, στοιχείο που οδήγησε στην επιδίκαση αποζημίωσης ύψους 1,38 τρισ. γουόν.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση, κρίνοντας ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια είχαν αποκτηθεί παράνομα και δεν μπορούσαν να υπολογιστούν ως μέρος της κοινής περιουσίας του ζευγαριού.
Κλείσιμο


Ο κολοσσός SK Group και η εκτόξευση της αξίας του

Η SK Group αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο οικογενειακό επιχειρηματικό όμιλο της Νότιας Κορέας μετά τη Samsung. Ξεκίνησε το 1953 ως εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς ομίλους της χώρας, με δραστηριότητες στις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και την τεχνολογία.

Η θυγατρική της στον τομέα των ημιαγωγών, SK Hynix, έχει εξελιχθεί σε βασικό προμηθευτή τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM), τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, καθιστώντας την μία από τις εταιρείες που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για προηγμένους ημιαγωγούς.

Η εταιρεία γνώρισε θεαματική ανάπτυξη χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ τον Μάιο η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε το ορόσημο του 1 τρισ. δολαρίων στη νοτιοκορεατική αγορά.

Παράλληλα, η SK Group πραγματοποίησε πρόσφατα δημόσια εγγραφή στη Νέα Υόρκη, αντλώντας 26,5 δισ. δολάρια, στη μεγαλύτερη εισαγωγή ξένης εταιρείας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επιχειρηματική επιτυχία του ομίλου έχει ενισχύσει σημαντικά και το κύρος του Τσέι, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες έλαβε δημόσια συγχαρητήρια από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιούνγκ για τη συμβολή του στις επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης