Το διαζύγιο του αιώνα στη Νότια Κορέα: Ο «βασιλιάς των τσιπ» καλείται να πληρώσει $644 εκατ. στην πρώην σύζυγό του
Το διαζύγιο του αιώνα στη Νότια Κορέα: Ο «βασιλιάς των τσιπ» καλείται να πληρώσει $644 εκατ. στην πρώην σύζυγό του
Το ποσό είναι χαμηλότερο από τα περίπου 1 δισ. δολάρια που είχε επιδικάσει δικαστήριο το 2024 - Το διαζύγιο έγινε γνωστό το 2015, όταν o επικεφαλής του ομίλου SK Group παραδέχθηκε ότι είχε αποκτήσει παιδί με την ερωμένη του
Σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαζυγίου στην ιστορία της Νότιας Κορέας, δικαστήριο αποφάσισε ότι ο πρόεδρος του επιχειρηματικού κολοσσού SK Group, Τσέι Τάε-γουον, θα πρέπει να καταβάλει στην πρώην σύζυγό του, Ρο Σο-γιόνγκ, το ποσό των 944 δισ. γουόν (περίπου 644 εκατ. δολάρια).
Η υπόθεση, που τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν χαρακτηρίσει ως το «διαζύγιο του αιώνα», δεν έχει ακόμη κλείσει οριστικά, καθώς η απόφαση πρέπει να οριστικοποιηθεί. Το ποσό είναι χαμηλότερο από τα 1,38 τρισ. γουόν που είχε επιδικάσει δικαστήριο το 2024.
Ο Τσέι και η Ρο, κόρη του πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας Ρο Τάε-γου, ήταν παντρεμένοι για 35 χρόνια. Η σχέση τους οδηγήθηκε σε διάλυση πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο επιχειρηματίας είχε αποκτήσει παιδί με άλλη γυναίκα.
Μετά τη νέα δικαστική απόφαση, οι δικηγόροι του επικεφαλής της SK Group δήλωσαν ότι ο ίδιος «λυπάται βαθιά που η διαδικασία του διαζυγίου προκάλεσε ανησυχία σε τόσο πολλούς ανθρώπους» και ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά αφού μελετήσει το πλήρες σκεπτικό της απόφασης.
Η δικαστική διαμάχη επικεντρώθηκε στη διανομή της κοινής περιουσίας του ζευγαριού.
Στην αρχική απόφαση του 2024, η πλευρά της Ρο είχε υποστηρίξει ότι η επιχειρηματική επιτυχία του Τσέι οφειλόταν σε σημαντικό βαθμό στη στήριξη που είχε λάβει από τον πατέρα της, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Νότιας Κορέας από το 1988 έως το 1993.
Το δικαστήριο είχε τότε κρίνει ότι ο Ρο Τάε-γου είχε διαθέσει το 1991 περίπου 30 δισ. γουόν από μυστικό πολιτικό ταμείο στον Τσόι, στοιχείο που οδήγησε στην επιδίκαση αποζημίωσης ύψους 1,38 τρισ. γουόν.
Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση, κρίνοντας ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια είχαν αποκτηθεί παράνομα και δεν μπορούσαν να υπολογιστούν ως μέρος της κοινής περιουσίας του ζευγαριού.
Η SK Group αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο οικογενειακό επιχειρηματικό όμιλο της Νότιας Κορέας μετά τη Samsung. Ξεκίνησε το 1953 ως εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς ομίλους της χώρας, με δραστηριότητες στις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και την τεχνολογία.
Η θυγατρική της στον τομέα των ημιαγωγών, SK Hynix, έχει εξελιχθεί σε βασικό προμηθευτή τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM), τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, καθιστώντας την μία από τις εταιρείες που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για προηγμένους ημιαγωγούς.
Η εταιρεία γνώρισε θεαματική ανάπτυξη χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ τον Μάιο η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε το ορόσημο του 1 τρισ. δολαρίων στη νοτιοκορεατική αγορά.
Παράλληλα, η SK Group πραγματοποίησε πρόσφατα δημόσια εγγραφή στη Νέα Υόρκη, αντλώντας 26,5 δισ. δολάρια, στη μεγαλύτερη εισαγωγή ξένης εταιρείας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η υπόθεση, που τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν χαρακτηρίσει ως το «διαζύγιο του αιώνα», δεν έχει ακόμη κλείσει οριστικά, καθώς η απόφαση πρέπει να οριστικοποιηθεί. Το ποσό είναι χαμηλότερο από τα 1,38 τρισ. γουόν που είχε επιδικάσει δικαστήριο το 2024.
Ο Τσέι και η Ρο, κόρη του πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας Ρο Τάε-γου, ήταν παντρεμένοι για 35 χρόνια. Η σχέση τους οδηγήθηκε σε διάλυση πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο επιχειρηματίας είχε αποκτήσει παιδί με άλλη γυναίκα.
Το παιδί με άλλη γυναίκα
Μετά τη νέα δικαστική απόφαση, οι δικηγόροι του επικεφαλής της SK Group δήλωσαν ότι ο ίδιος «λυπάται βαθιά που η διαδικασία του διαζυγίου προκάλεσε ανησυχία σε τόσο πολλούς ανθρώπους» και ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά αφού μελετήσει το πλήρες σκεπτικό της απόφασης.
Η δικαστική διαμάχη επικεντρώθηκε στη διανομή της κοινής περιουσίας του ζευγαριού.
Η διαμάχη για την περιουσία και η ανατροπή της πρώτης απόφασης
Στην αρχική απόφαση του 2024, η πλευρά της Ρο είχε υποστηρίξει ότι η επιχειρηματική επιτυχία του Τσέι οφειλόταν σε σημαντικό βαθμό στη στήριξη που είχε λάβει από τον πατέρα της, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Νότιας Κορέας από το 1988 έως το 1993.
Το δικαστήριο είχε τότε κρίνει ότι ο Ρο Τάε-γου είχε διαθέσει το 1991 περίπου 30 δισ. γουόν από μυστικό πολιτικό ταμείο στον Τσόι, στοιχείο που οδήγησε στην επιδίκαση αποζημίωσης ύψους 1,38 τρισ. γουόν.
Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση, κρίνοντας ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια είχαν αποκτηθεί παράνομα και δεν μπορούσαν να υπολογιστούν ως μέρος της κοινής περιουσίας του ζευγαριού.
Η SK Group αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο οικογενειακό επιχειρηματικό όμιλο της Νότιας Κορέας μετά τη Samsung. Ξεκίνησε το 1953 ως εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς ομίλους της χώρας, με δραστηριότητες στις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και την τεχνολογία.
Ο κολοσσός SK Group και η εκτόξευση της αξίας του
Η θυγατρική της στον τομέα των ημιαγωγών, SK Hynix, έχει εξελιχθεί σε βασικό προμηθευτή τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM), τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, καθιστώντας την μία από τις εταιρείες που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για προηγμένους ημιαγωγούς.
Η εταιρεία γνώρισε θεαματική ανάπτυξη χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ τον Μάιο η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε το ορόσημο του 1 τρισ. δολαρίων στη νοτιοκορεατική αγορά.
Παράλληλα, η SK Group πραγματοποίησε πρόσφατα δημόσια εγγραφή στη Νέα Υόρκη, αντλώντας 26,5 δισ. δολάρια, στη μεγαλύτερη εισαγωγή ξένης εταιρείας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η επιχειρηματική επιτυχία του ομίλου έχει ενισχύσει σημαντικά και το κύρος του Τσέι, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες έλαβε δημόσια συγχαρητήρια από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιούνγκ για τη συμβολή του στις επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
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