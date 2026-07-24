Η Ρωσία λέει ότι έπληξε τρία ουκρανικά λιμάνια στη διάρκεια της νύχτας
Η Ρωσία λέει ότι έπληξε τρία ουκρανικά λιμάνια στη διάρκεια της νύχτας
Ρωσική επίθεση προκαλεί διακοπή ηλεκτροδότησης για 150.000 καταναλωτές στο Τσερνίχιβ
Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της έπληξαν τρία ουκρανικά λιμάνια στη διάρκεια της νύχτας σε επιθέσεις που στοχοθέτησαν υποδομές - όπως εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης και δεξαμενές καυσίμων - που στηρίζουν τις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν τα λιμάνια της Οδησσού, του Ισμαήλ και του Μικολάιφ, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε εκστρατεία σφοδρών πληγμάτων κατά της Ουκρανίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην Οδησσό χτυπήθηκαν δεξαμενές αποθήκευσης με καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονταν για τον ουκρανικό στρατό ενώ εγκαταστάσεις εκφόρτωσης και αποθήκευσης και που χρησιμοποιούνται για φορτία στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως drones επιφανείας, χτυπήθηκαν στο Ισμαήλ. Στο ίδιο λιμάνι χτυπήθηκε και πλωτή προβλήτα.
Στο Μικολάιφ, το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν εμπορικό πλοίο που εκφόρτωνε στρατιωτικό εξοπλισμό.
Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές.
Την ίδια ώρα, ρωσική επίθεση σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, και τη γύρω περιοχή, είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 150.000 καταναλωτές να μείνουν χωρίς ρεύμα, όπως ανακοίνωσε τοπική εταιρία ηλεκτροδότησης. Η Chernihivoblenergo ανακοίνωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκαταστάση της τροφοδοσίας.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν τα λιμάνια της Οδησσού, του Ισμαήλ και του Μικολάιφ, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε εκστρατεία σφοδρών πληγμάτων κατά της Ουκρανίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην Οδησσό χτυπήθηκαν δεξαμενές αποθήκευσης με καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονταν για τον ουκρανικό στρατό ενώ εγκαταστάσεις εκφόρτωσης και αποθήκευσης και που χρησιμοποιούνται για φορτία στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως drones επιφανείας, χτυπήθηκαν στο Ισμαήλ. Στο ίδιο λιμάνι χτυπήθηκε και πλωτή προβλήτα.
Ukrainian forces shot down a Russian Kh-59/69 guided aviation missile during another attack on Odesa Oblast— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 24, 2026
The Kh-59 and its upgraded Kh-69 variant are typically launched from Su-34 and Su-35 fighter jets
🎥 "Center" Air Command pic.twitter.com/qVW6O2fqzH
Στο Μικολάιφ, το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν εμπορικό πλοίο που εκφόρτωνε στρατιωτικό εξοπλισμό.
Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές.
Την ίδια ώρα, ρωσική επίθεση σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, και τη γύρω περιοχή, είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 150.000 καταναλωτές να μείνουν χωρίς ρεύμα, όπως ανακοίνωσε τοπική εταιρία ηλεκτροδότησης. Η Chernihivoblenergo ανακοίνωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκαταστάση της τροφοδοσίας.
Russian drone and FAB strikes target Chernihiv and Kharkiv Oblasts— UkraineWorld (@ukraine_world) July 24, 2026
Russian forces launched fresh strikes on northern and eastern Ukraine, causing fires and damaging civilian infrastructure in the Chernihiv and #Kharkiv Oblasts.
In the #Chernihiv Oblast, Russian drone attacks… pic.twitter.com/ui29CWRE4f
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