Πύρινος εφιάλτης: Στάχτη δεκάδες σπίτια στη Γαλλία, μάχη με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στην Ισπανία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Los incendios obligan al desalojo de viviendas y residencias de ancianos https://t.co/nmY7AbQ9jK pic.twitter.com/KUWD7rAqzA — 20minutos.es (@20m) July 24, 2026

Des #feux difficiles à maîtriser se situent à seulement 100 kilomètres de #Madrid, capitale de l'#Espagne 🇪🇸.



➡️ Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence nationale, alors que d'autres #incendies ravagent également le pays pic.twitter.com/wj0PEIgxH2 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) July 24, 2026

Μπουργκοόντο

Μπουργκοόντο

Τα σημαντικότερα μέτωπα βρίσκονται στις περιοχέςκαιενώ περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί προληπτικά.«Οι δύο πυρκαγιές, αυτής του Σαν Μαρτίν και αυτή της Βίγια δελ Πράδο, τείνουν να ενωθούν και να σχηματίσουν ένα ενιαίο μέτωπο που προχωρά προς την κατεύθυνση του Νάβας ντελ Ρέι», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο νομάρχης της περιοχής Φρανθίσκο Μαρτίν, προσθέτοντας ότι και άλλα χωριά της περιοχής είναι στη διαδικασία εκκένωσης.Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για μια, σημειώνοντας ότι οι πυρκαγιές καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια γης και επηρεάζουν πολλές κοινότητες. «Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει όλους τους διαθέσιμους πόρους. Θα σταθεί στο πλευρό των πολιτών τόσο κατά τη διάρκεια της κρίσης όσο και στην αποκατάσταση των ζημιών» δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, τα δύο βασικά πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται εκτός ελέγχου, αν και η εξάπλωσή τους έχει περιοριστεί τις τελευταίες ώρες. Οι Aρχές έχουν ήδη εκκενώσει την περιοχή Αλδέα ντελ Φρέσνο και ακόμη αρκετούς οικισμούς γύρω από τη Μαδρίτη, ενώ παραμένει σε ισχύ έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση προς τις πληγείσες περιοχές.Την ίδια ώρα, με δύο αεροσκάφηθα συνδράμει η Ελλάδα την Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της Ισπανίας για συνδρομή, προσφέροντας δύο αεροσκάφη CL-415 με την ισπανική πλευρά να έχει ήδη αποδεχθεί την ελληνική προσφορά.Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, τα αεροσκάφη θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, ενώ προβλεπόμενο πεδίο επιχειρήσεων είναι η περιοχή