Πύρινος εφιάλτης: Στάχτη δεκάδες σπίτια στη Γαλλία, μάχη με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στην Ισπανία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά Γαλλία Ισπανία

Πύρινος εφιάλτης: Στάχτη δεκάδες σπίτια στη Γαλλία, μάχη με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στην Ισπανία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στη Γαλλία, οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση τουριστικών θερέτρων, οικισμών, κατοικιών και κάμπινγκ, απομακρύνοντας συνολικά περισσότερους από 60.000 ανθρώπους - Στην Ισπανία η κυβέρνηση κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Πύρινος εφιάλτης: Στάχτη δεκάδες σπίτια στη Γαλλία, μάχη με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στην Ισπανία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Η νοτιοδυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα καταστροφικών δασικών πυρκαγιών, καθώς οι φλόγες μαίνονται ανεξέλεγκτες στη νοτιοδυτική Γαλλία και σε περιοχές της Ισπανίας κοντά στη Μαδρίτη, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις και κινητοποιώντας χιλιάδες πυροσβέστες.

Στη Γαλλία, οι Αρχές έδωσαν εντολή για την πλήρη εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού δυτικά του Μπορντό, με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται ακόμη και με πλοιάρια μέσω του κόλπου του Αρκασόν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νινιέζ, περίπου 40.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία εκκένωσης, ενώ η τοπική νομάρχης Σοφί Μπροκά χαρακτήρισε τη φωτιά στη Ζιρόντ ως μια «πυρκαγιά XXL».

Οι πυρκαγιές, που ξέσπασαν την Τρίτη, έχουν ήδη καταστρέψει περίπου 10.000 εκτάρια δασικής έκτασης. Μέχρι στιγμής έχουν καεί 53 κατοικίες και ένα κάμπινγκ, ενώ, σύμφωνα με τις Αρχές, χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών σώθηκαν περίπου 2.000 σπίτια.

Νέο μέτωπο και δεκάδες χιλιάδες εκκενώσεις

Η κατάσταση επιδεινώθηκε τις τελευταίες ώρες, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, οδηγώντας τις Αρχές στην εκκένωση και της πόλης Αρές.

Την ίδια ώρα, δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Λαντ, κοντά στην πόλη Μπισκαρός, ανάγκασε περισσότερους από 23.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν σπίτια, κάμπινγκ, γηροκομείο και θερινή κατασκήνωση.

Κλείσιμο
Οι Αρχές εκτιμούν ότι η φωτιά δεν πρόκειται να τεθεί υπό έλεγχο άμεσα, καθώς οι άνεμοι φτάνουν τα 50 χλμ./ώρα και η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 36 και 37 βαθμών Κελσίου.

Από την έναρξη των πυρκαγιών έχουν χάσει τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση «ιδιαίτερα κρίσιμη» και ανακοίνωσε ότι η χώρα ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πυροσβεστικά αεροσκάφη να αναμένονται από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία.


Εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, η Ισπανία κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς μεγάλες πυρκαγιές καίνε ανεξέλεγκτα σε αρκετές περιοχές δυτικά της Μαδρίτης.

Τα σημαντικότερα μέτωπα βρίσκονται στις περιοχές Βίγια ντελ Πράδο, Σαν Μαρτίν ντε Βαλδεϊγκλέσιας και Μπουργκοόντο, ενώ περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί προληπτικά.

«Οι δύο πυρκαγιές, αυτής του Σαν Μαρτίν και αυτή της Βίγια δελ Πράδο, τείνουν να ενωθούν και να σχηματίσουν ένα ενιαίο μέτωπο που προχωρά προς την κατεύθυνση του Νάβας ντελ Ρέι», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο νομάρχης της περιοχής Φρανθίσκο Μαρτίν, προσθέτοντας ότι και άλλα χωριά της περιοχής είναι στη διαδικασία εκκένωσης.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για μια «δραματική κατάσταση», σημειώνοντας ότι οι πυρκαγιές καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια γης και επηρεάζουν πολλές κοινότητες. «Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει όλους τους διαθέσιμους πόρους. Θα σταθεί στο πλευρό των πολιτών τόσο κατά τη διάρκεια της κρίσης όσο και στην αποκατάσταση των ζημιών» δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, τα δύο βασικά πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται εκτός ελέγχου, αν και η εξάπλωσή τους έχει περιοριστεί τις τελευταίες ώρες. Οι Aρχές έχουν ήδη εκκενώσει την περιοχή Αλδέα ντελ Φρέσνο και ακόμη αρκετούς οικισμούς γύρω από τη Μαδρίτη, ενώ παραμένει σε ισχύ έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση προς τις πληγείσες περιοχές.

Την ίδια ώρα, με δύο αεροσκάφη CL-415 θα συνδράμει η Ελλάδα την Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της Ισπανίας για συνδρομή, προσφέροντας δύο αεροσκάφη CL-415 με την ισπανική πλευρά να έχει ήδη αποδεχθεί την ελληνική προσφορά.

Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, τα αεροσκάφη θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, ενώ προβλεπόμενο πεδίο επιχειρήσεων είναι η περιοχή του Τολέδο.

Spain: Thousands evacuate as heatwave fuels blazes near Madrid • FRANCE 24 English


Πύρινος εφιάλτης: Στάχτη δεκάδες σπίτια στη Γαλλία, μάχη με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στην Ισπανία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μπουργκοόντο
Πύρινος εφιάλτης: Στάχτη δεκάδες σπίτια στη Γαλλία, μάχη με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στην Ισπανία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μπουργκοόντο
9 ΣΧΟΛΙΑ

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