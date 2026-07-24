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Θαλάσσιο drone χτύπησε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα
Θαλάσσιο drone χτύπησε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα
Το υπό λιβεριανή σημαία CHRISTINA B δέχθηκε επίθεση στις 23 Ιουλίου – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εισροή υδάτων και το πλοίο συνέχισε την πορεία του προς το επόμενο λιμάνι
Ένα ακόμη περιστατικό επίθεσης εναντίον εμπορικού πλοίου καταγράφηκε στη Μαύρη θάλασσα, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον ασφαλείας για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.
Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της EOS Marine, το υπό σημαία Λιβερίας φορτηγό πλοίο CHRISTINA B, IMO 9304162, χτυπήθηκε από θαλάσσιο drone στις 23 Ιουλίου 2026.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη θέση 44°34.45′N, 029°56.17′E, στη Μαύρη Θάλασσα. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στο αμπάρι φορτίου και στο κύτος του πλοίου.
Παρά το πλήγμα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν σημειώθηκε εισροή υδάτων. Η κατάσταση του πλοίου κρίθηκε τέτοια ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του προς το επόμενο λιμάνι προσέγγισης.
Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων και πληγμάτων κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, όπου η χρήση drones και πυραυλικών συστημάτων έχει αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους για τη διεθνή ναυτιλία.
Η EOS Marine, η οποία χαρακτηρίζει την αξιοπιστία των πληροφοριών για το συγκεκριμένο συμβάν ως υψηλή, καλεί τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να διατηρούν σε 24ωρη βάση ενισχυμένη οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ.
Παράλληλα, συστήνει την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές BMP (Best Management Practices), καθώς και την άμεση αναφορά οποιασδήποτε ύποπτης δραστηριότητας στις αρμόδιες αρχές θαλάσσιας ασφάλειας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην παρακολούθηση των τοπικών και εθνικών συστημάτων προειδοποίησης για εναέριες απειλές. Σε περίπτωση επίθεσης με περιφερόμενο πυρομαχικό (loitering munition) ή πύραυλο, οι πλοίαρχοι και τα πληρώματα καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των στρατιωτικών αρχών, όπου αυτές είναι διαθέσιμες.
Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της EOS Marine, το υπό σημαία Λιβερίας φορτηγό πλοίο CHRISTINA B, IMO 9304162, χτυπήθηκε από θαλάσσιο drone στις 23 Ιουλίου 2026.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη θέση 44°34.45′N, 029°56.17′E, στη Μαύρη Θάλασσα. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στο αμπάρι φορτίου και στο κύτος του πλοίου.
Παρά το πλήγμα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν σημειώθηκε εισροή υδάτων. Η κατάσταση του πλοίου κρίθηκε τέτοια ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του προς το επόμενο λιμάνι προσέγγισης.
Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων και πληγμάτων κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, όπου η χρήση drones και πυραυλικών συστημάτων έχει αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους για τη διεθνή ναυτιλία.
Karadeniz’de ABD kömürüne saldırı— Haberdenizde.com (@HaberDenizde) July 24, 2026
ABD Norfolk'dan Ukrayna'ya kömür taşıyan Christina B adlı dökme yük gemisi saldırıya uğradı.https://t.co/nVu8Po2JAr#Karadeniz #ABD #kömür #Ukrayna #ChristinaB #saldırı pic.twitter.com/9CAEXj0ed9
Η EOS Marine, η οποία χαρακτηρίζει την αξιοπιστία των πληροφοριών για το συγκεκριμένο συμβάν ως υψηλή, καλεί τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να διατηρούν σε 24ωρη βάση ενισχυμένη οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ.
Παράλληλα, συστήνει την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές BMP (Best Management Practices), καθώς και την άμεση αναφορά οποιασδήποτε ύποπτης δραστηριότητας στις αρμόδιες αρχές θαλάσσιας ασφάλειας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην παρακολούθηση των τοπικών και εθνικών συστημάτων προειδοποίησης για εναέριες απειλές. Σε περίπτωση επίθεσης με περιφερόμενο πυρομαχικό (loitering munition) ή πύραυλο, οι πλοίαρχοι και τα πληρώματα καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των στρατιωτικών αρχών, όπου αυτές είναι διαθέσιμες.
Το χτύπημα στο CHRISTINA B αναδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η εμπορική ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν κίνδυνο που πλέον δεν περιορίζεται στις παράκτιες εγκαταστάσεις και στα λιμάνια, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και εναντίον πλοίων εν πλω.
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