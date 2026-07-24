Θαλάσσιο drone χτύπησε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Το υπό λιβεριανή σημαία CHRISTINA B δέχθηκε επίθεση στις 23 Ιουλίου – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εισροή υδάτων και το πλοίο συνέχισε την πορεία του προς το επόμενο λιμάνι