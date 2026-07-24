Τον λογαριασμό στο Ιράν θα στέλνει ο Τραμπ για τις ζημιές σε πλοία που δέχονται επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Πέμπτη ότι δεσμευμένοι ιρανικοί πόροι στις ΗΠΑ ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο θα διατίθενται στο εξής για την κάλυψη ζημιών πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον Κόλπο.«Από τώρα και μέχρο νεοτέρας, όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία, ή στα φορτία τους, ή οτιδήποτε συναφές με αυτά, θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι ΗΠΑ», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.Όπως προσθέτει, «αυτές οι ζημιές μπορεί να είναι σημαντικές, αλλά πάντως, αυτό είναι το ακριβοδίκαιο».