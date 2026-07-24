Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Τον λογαριασμό στο Ιράν θα στέλνει ο Τραμπ για τις ζημιές σε πλοία που δέχονται επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο
Τον λογαριασμό στο Ιράν θα στέλνει ο Τραμπ για τις ζημιές σε πλοία που δέχονται επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο
Αυτό είναι το δίκαιο, γράφει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Πέμπτη ότι δεσμευμένοι ιρανικοί πόροι στις ΗΠΑ ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο θα διατίθενται στο εξής για την κάλυψη ζημιών πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον Κόλπο.
«Από τώρα και μέχρο νεοτέρας, όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία, ή στα φορτία τους, ή οτιδήποτε συναφές με αυτά, θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι ΗΠΑ», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.
Όπως προσθέτει, «αυτές οι ζημιές μπορεί να είναι σημαντικές, αλλά πάντως, αυτό είναι το ακριβοδίκαιο».
«Από τώρα και μέχρο νεοτέρας, όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία, ή στα φορτία τους, ή οτιδήποτε συναφές με αυτά, θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι ΗΠΑ», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.
Όπως προσθέτει, «αυτές οι ζημιές μπορεί να είναι σημαντικές, αλλά πάντως, αυτό είναι το ακριβοδίκαιο».
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