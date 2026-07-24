Σφοδρή ουκρανική επιδρομή με drones στην Αγία Πετρούπολη: Νέες πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις της Wildberries
Σχεδόν 60 drones καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές - Πλήγματα σε κέντρα logistics στην Αγία Πετρούπολη, την Τβερ και την κατεχόμενη Κριμαία
Ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντρ Μπεγκλόφ, επιβεβαίωσε ότι η πόλη δέχθηκε επίθεση με drones, αναφέροντας μέσω Telegram ότι στόχος ήταν εγκαταστάσεις πολιτικών υποδομών κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Moskovskoye, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Νωρίτερα, ο περιφερειάρχης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντραζντένκα, είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν σχεδόν 60 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Ukraine’s strike campaign against the Russian online retailer Wildberries - which provides direct logistical support to the Russian Armed Forces - is continuing, with one-way attack drones striking and setting ablaze a distribution warehouse this morning in the city of St.… pic.twitter.com/uw3cRTV7P0— OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2026
Σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στο Telegram, μεταξύ των στόχων της επίθεσης βρέθηκαν ξανά κέντρα logistics της Wildberries, της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία.
WATCH: The moment a Ukrainian drone struck a Wildberries logistics hub in St. Petersburg, Russia. pic.twitter.com/7wPhyRBRwW— Breaking911 (@Breaking911) July 24, 2026
Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση της εταιρείας στο επιχειρηματικό πάρκο «Utkin Zavod», στο χωριό Νοβοσαράτοβκα, ακριβώς νότια της Αγίας Πετρούπολης. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την περιοχή.
Παράλληλα, ανεξάρτητα ρωσικά κανάλια Telegram, όπως το ASTRA, μετέδωσαν ότι επλήγη και δεύτερη εγκατάσταση της Wildberries στην περιοχή Σουσάρι της Αγίας Πετρούπολης, όπου επίσης ξέσπασε πυρκαγιά.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) July 24, 2026
One Ukrainian drone after another is slamming into the giant Wildberries logistics center in St Petersburg, Russia.
The 106 000 sqm building is now engulfed in flames. pic.twitter.com/UlB8IDsje2
Η ίδια η Wildberries ανακοίνωσε ότι δύο αποθήκες της στην πόλη ανέστειλαν τη λειτουργία τους, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τους λόγους της διακοπής.
Massive fires seen from all of St Petersburg this morning after Russian oil facilities and logistics centers have been struck by swarms of Ukrainian long-range drones pic.twitter.com/Sm4gN9h6qd— Visegrád 24 (@visegrad24) July 24, 2026
Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν καταφέρει ολοένα και συχνότερα να διαπερνούν τις ρωσικές αεράμυνες, πλήττοντας στόχους ακόμη και σε ιδιαίτερα οχυρωμένες περιοχές, όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλες εστίες φωτιάς και πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται από τις εγκαταστάσεις που επλήγησαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα.
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