Σφοδρή ουκρανική επιδρομή με drones στην Αγία Πετρούπολη: Νέες πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις της Wildberries
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Σφοδρή ουκρανική επιδρομή με drones στην Αγία Πετρούπολη: Νέες πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις της Wildberries

Σχεδόν 60 drones καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές - Πλήγματα σε κέντρα logistics στην Αγία Πετρούπολη, την Τβερ και την κατεχόμενη Κριμαία

Σφοδρή ουκρανική επιδρομή με drones στην Αγία Πετρούπολη: Νέες πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις της Wildberries
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Επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας με στόχο την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, προκαλώντας πυρκαγιές σε αποθήκες εταιρειών και αναστάτωση στις ρωσικές αρχές. Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση εντάσσεται σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που έπληξε επίσης την Τβερ και την κατεχόμενη Κριμαία.

Ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντρ Μπεγκλόφ, επιβεβαίωσε ότι η πόλη δέχθηκε επίθεση με drones, αναφέροντας μέσω Telegram ότι στόχος ήταν εγκαταστάσεις πολιτικών υποδομών κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Moskovskoye, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Νωρίτερα, ο περιφερειάρχης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντραζντένκα, είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν σχεδόν 60 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.



Σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στο Telegram, μεταξύ των στόχων της επίθεσης βρέθηκαν ξανά κέντρα logistics της Wildberries, της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία.



Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση της εταιρείας στο επιχειρηματικό πάρκο «Utkin Zavod», στο χωριό Νοβοσαράτοβκα, ακριβώς νότια της Αγίας Πετρούπολης. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την περιοχή.

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Παράλληλα, ανεξάρτητα ρωσικά κανάλια Telegram, όπως το ASTRA, μετέδωσαν ότι επλήγη και δεύτερη εγκατάσταση της Wildberries στην περιοχή Σουσάρι της Αγίας Πετρούπολης, όπου επίσης ξέσπασε πυρκαγιά.



Η ίδια η Wildberries ανακοίνωσε ότι δύο αποθήκες της στην πόλη ανέστειλαν τη λειτουργία τους, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τους λόγους της διακοπής.

Η Αγία Πετρούπολη, γενέτειρα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και πόλη που απέχει περίπου 1.100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, έχει δεχθεί ελάχιστες επιθέσεις από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, καθώς προστατεύεται από ισχυρό πλέγμα αντιαεροπορικής άμυνας.



Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν καταφέρει ολοένα και συχνότερα να διαπερνούν τις ρωσικές αεράμυνες, πλήττοντας στόχους ακόμη και σε ιδιαίτερα οχυρωμένες περιοχές, όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλες εστίες φωτιάς και πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται από τις εγκαταστάσεις που επλήγησαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα.
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