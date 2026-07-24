Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Υπό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα κοντά στο αεροδρόμιο
Υπό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα κοντά στο αεροδρόμιο
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) σε ξερά χόρτα στα Σπάτα κοντά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
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