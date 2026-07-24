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Ιρλανδία: Δύο συλλήψεις μετά τον εντοπισμό βόμβας μέσα σε ΙΧ
Ιρλανδία: Δύο συλλήψεις μετά τον εντοπισμό βόμβας μέσα σε ΙΧ
Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες επιχειρούσαν να τη μεταφέρουν στη Βόρεια Ιρλανδία για την πραγματοποίηση επίθεσης
Οι Αρχές της Ιρλανδίας ανακρίνουν δύο άτομα για πιθανά αδικήματα κατά του κράτους, μετά τον εντοπισμό αυτοκινήτου κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Ιρλανδία, το οποίο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση RTE, μετέφερε βόμβα.
Η αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το περιστατικό σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες, όταν αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα και ζήτησαν τη συνδρομή της ειδικής ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών του ιρλανδικού στρατού. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, η ομάδα ολοκλήρωσε την εξέταση του οχήματος, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν δημοσιοποιείται για επιχειρησιακούς λόγους.
Σύμφωνα με το RTE, από τον έλεγχο προέκυψε ότι στο αυτοκίνητο υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός, τον οποίο οι Αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες επιχειρούσαν να μεταφέρουν στη Βόρεια Ιρλανδία για την πραγματοποίηση επίθεσης.
Η οδηγός του οχήματος, μία γυναίκα περίπου 20 ετών, συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ένας άνδρας περίπου 40 ετών στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.
Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε κοντά στην πόλη Κάρικμακρος της κομητείας Μόναχαν.
Η αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το περιστατικό σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες, όταν αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα και ζήτησαν τη συνδρομή της ειδικής ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών του ιρλανδικού στρατού. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, η ομάδα ολοκλήρωσε την εξέταση του οχήματος, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν δημοσιοποιείται για επιχειρησιακούς λόγους.
Σύμφωνα με το RTE, από τον έλεγχο προέκυψε ότι στο αυτοκίνητο υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός, τον οποίο οι Αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες επιχειρούσαν να μεταφέρουν στη Βόρεια Ιρλανδία για την πραγματοποίηση επίθεσης.
Η οδηγός του οχήματος, μία γυναίκα περίπου 20 ετών, συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ένας άνδρας περίπου 40 ετών στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.
Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε κοντά στην πόλη Κάρικμακρος της κομητείας Μόναχαν.
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