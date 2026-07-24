Ιαπωνία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία αντιδρούν στους νέους δασμούς του Τραμπ

Τρεις στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως και η ΕΕ, η Ινδία και ο Καναδάς, περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χωρών που τιμωρούνται γιατί δεν έκαναν αρκετά για την καταναγκαστική εργασία