Ιαπωνία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία αντιδρούν στους νέους δασμούς του Τραμπ
Ιαπωνία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία αντιδρούν στους νέους δασμούς του Τραμπ
Τρεις στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως και η ΕΕ, η Ινδία και ο Καναδάς, περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χωρών που τιμωρούνται γιατί δεν έκαναν αρκετά για την καταναγκαστική εργασία
Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας τόνισε ότι λυπάται για τους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Η Ιαπωνία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο περίπου 60 εμπορικών εταίρων της Ουάσιγκτον, τα εξαγόμενα προϊόντα των οποίων θα επιβαρύνονται από σήμερα Παρασκευή με νέο δασμό 10 ως 12,5%.
«Η βιομηχανία και το εμπόριο της Ιαπωνίας συμμορφώνονται προς τους διεθνείς κανόνες. Η Ιαπωνία λυπάται για το νέο μέτρο που επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς, με μόνο κίνητρο το ότι δεν υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων παραγόμενων με καταναγκαστική εργασία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινορού Κίχαρα.
Από την πλευρά του, ο Αυστραλός υπουργός Εμπορίου έκρινε ότι οι νέοι τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ είναι «αδικαιολόγητοι».
«Αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί είναι αδικαιολόγητοι, ασύμβατοι με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα έπρεπε να καταργηθούν», τόνισε ο Ντον Φάρελ.
Αλλά και η Νέα Ζηλανδία εμφανίζεται απογοητευμένη από την απόφαση του συμμάχου της.
Ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λούξον χαρακτήρισε τους δασμούς «εξαιρετικά απογοητευτικούς» και επισήμανε ότι η «έρευνα» του αντιπροσώπου του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR), για να εξακριβωθεί αν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ έχουν εξαλείψει πλήρως από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους προϊόντα παραγόμενα με καταναγκαστική εργασία, «δεν παρήγαγε ουσιώδες αποδεικτικό υλικό για να υποστηριχτούν οι ισχυρισμοί περί καταναγκαστικής εργασίας».
Η Ιαπωνία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο περίπου 60 εμπορικών εταίρων της Ουάσιγκτον, τα εξαγόμενα προϊόντα των οποίων θα επιβαρύνονται από σήμερα Παρασκευή με νέο δασμό 10 ως 12,5%.
«Η βιομηχανία και το εμπόριο της Ιαπωνίας συμμορφώνονται προς τους διεθνείς κανόνες. Η Ιαπωνία λυπάται για το νέο μέτρο που επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς, με μόνο κίνητρο το ότι δεν υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων παραγόμενων με καταναγκαστική εργασία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινορού Κίχαρα.
Από την πλευρά του, ο Αυστραλός υπουργός Εμπορίου έκρινε ότι οι νέοι τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ είναι «αδικαιολόγητοι».
«Αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί είναι αδικαιολόγητοι, ασύμβατοι με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα έπρεπε να καταργηθούν», τόνισε ο Ντον Φάρελ.
Αλλά και η Νέα Ζηλανδία εμφανίζεται απογοητευμένη από την απόφαση του συμμάχου της.
Ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λούξον χαρακτήρισε τους δασμούς «εξαιρετικά απογοητευτικούς» και επισήμανε ότι η «έρευνα» του αντιπροσώπου του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR), για να εξακριβωθεί αν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ έχουν εξαλείψει πλήρως από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους προϊόντα παραγόμενα με καταναγκαστική εργασία, «δεν παρήγαγε ουσιώδες αποδεικτικό υλικό για να υποστηριχτούν οι ισχυρισμοί περί καταναγκαστικής εργασίας».
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