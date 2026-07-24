Μυστήριο με τον θάνατο του ατζέντη μοντέλων που φέρεται να στρατολογούσε γυναίκες για τον Επστάιν
Μυστήριο με τον θάνατο του ατζέντη μοντέλων που φέρεται να στρατολογούσε γυναίκες για τον Επστάιν
Η νεκροψία δεν κατέδειξε μέχρι στιγμής την άμεση αιτία του θανάτου του
Η νεκροψία στον Ντανιέλ Σιάντ, του ατζέντη μοντέλων που φέρεται να διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον Τζέφρι Επστάιν και να στρατολογούσε νεαρές γυναίκες για λογαριασμό του, δεν κατέδειξε μέχρι στιγμής την άμεση αιτία του θανάτου του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας της Ναντέρ.
Όπως αναφέρουν οι εισαγγελικές Αρχές, η ιατροδικαστική εξέταση «δεν ανέδειξε άμεση αιτία θανάτου σε αυτό το στάδιο», ενώ παράλληλα «δεν εντοπίστηκαν ίχνη βίας που να συνδέονται με τον θάνατό του».
Ωστόσο, η νεκροψία αποκάλυψε ότι ο Σιάντ αντιμετώπιζε επιβαρυμένη κατάσταση υγείας, ενώ διαπιστώθηκαν ενδείξεις παλαιού εμφράγματος, το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα μπορούσε να αυξάνει τον κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου.
Η Εισαγγελία της Ναντέρ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές εξετάσεις, μεταξύ των οποίων τοξικολογικές αναλύσεις και ιστοπαθολογική εξέταση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου παραμένει σε εξέλιξη.
Ο Ντανιέλ Σιάντ εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στην Κολομπ, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ως ατζέντης μοντέλων είχε βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης Επστάιν, καθώς θεωρούνταν ύποπτος ότι μεσολαβούσε για τη μεταφορά νεαρών γυναικών στον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος κατηγορήθηκε για εκτεταμένο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
Παράλληλα με την εμπλοκή του στην υπόθεση Επστάιν, ο Σιάντ αντιμετώπιζε σοβαρές κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, έπειτα από μηνύσεις πέντε γυναικών. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Σουηδή πρώην μοντέλο Έμπα Κάρλσον, η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα βιασμού στις Κάννες το 1990.
Παρά τον θάνατό του, η Εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι συνεχίζει την έρευνα που τον αφορούσε για υποθέσεις οργανωμένης εμπορίας ανθρώπων και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την προετοιμασία κακουργήματος. Η υπόθεση ερευνάται από την Κεντρική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων.
Όπως αναφέρουν οι εισαγγελικές Αρχές, η ιατροδικαστική εξέταση «δεν ανέδειξε άμεση αιτία θανάτου σε αυτό το στάδιο», ενώ παράλληλα «δεν εντοπίστηκαν ίχνη βίας που να συνδέονται με τον θάνατό του».
Ωστόσο, η νεκροψία αποκάλυψε ότι ο Σιάντ αντιμετώπιζε επιβαρυμένη κατάσταση υγείας, ενώ διαπιστώθηκαν ενδείξεις παλαιού εμφράγματος, το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα μπορούσε να αυξάνει τον κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου.
Η Εισαγγελία της Ναντέρ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές εξετάσεις, μεταξύ των οποίων τοξικολογικές αναλύσεις και ιστοπαθολογική εξέταση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου παραμένει σε εξέλιξη.
Ο Ντανιέλ Σιάντ εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στην Κολομπ, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ως ατζέντης μοντέλων είχε βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης Επστάιν, καθώς θεωρούνταν ύποπτος ότι μεσολαβούσε για τη μεταφορά νεαρών γυναικών στον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος κατηγορήθηκε για εκτεταμένο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
Παράλληλα με την εμπλοκή του στην υπόθεση Επστάιν, ο Σιάντ αντιμετώπιζε σοβαρές κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, έπειτα από μηνύσεις πέντε γυναικών. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Σουηδή πρώην μοντέλο Έμπα Κάρλσον, η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα βιασμού στις Κάννες το 1990.
Οι καταγγελίες και η έρευνα για εμπορία ανθρώπων
Παρά τον θάνατό του, η Εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι συνεχίζει την έρευνα που τον αφορούσε για υποθέσεις οργανωμένης εμπορίας ανθρώπων και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την προετοιμασία κακουργήματος. Η υπόθεση ερευνάται από την Κεντρική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων.
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