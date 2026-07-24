Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Δυο τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη, ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ»
Τα θύματα των δυο επιθέσεων είναι άνδρες, «ασιατικής καταγωγής» και «εβραίος» αντίστοιχα - Συνελήφθη ο δράστης που ονομάζεται Ραούλ Μοράλες κι είναι 51 ετών
Τα θύματα των δυο επιθέσεων στο Μανχάταν είναι άνδρες, «ασιατικής καταγωγής» και «εβραίος» αντίστοιχα, διευκρίνισε η Τζέσικα Τις, προσθέτοντας πως διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και δεν θεωρείται πως διατρέχουν «κίνδυνο» οι ζωές τους.
A suspect is in custody after a double stabbing on the Upper West Side in New York City on Thursday, police said. Both victims were taken to a local hospital and are expected to survive.— CBS News (@CBSNews) July 24, 2026
According to authorities, the suspect ran off after both stabbings, and barricaded himself… pic.twitter.com/YNv2eIgABd
Η αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης (NYPD) συνέλαβε τον ύποπτο, που κατά την κ. Τις ονομάζεται Ραούλ Μοράλες κι είναι 51 ετών.
Η έρευνα για να εξακριβωθεί το κίνητρο «συνεχίζεται» και «σύμφωνα με τα θύματα και μάρτυρες, ο Μοράλες φώναξε ‘Αλλάχου Άκμπαρ’ κατά τη διάρκεια και των δυο επιθέσεων. Η NYPD αποτιμά επί του παρόντος αν πρόκειται για πιθανά εγκλήματα μίσους».
Police identify 51-year-old Raul Morales as the suspect in the stabbing of an Asian man and a Jewish man on Manhattan’s Upper West Side. pic.twitter.com/CGRofbnD9D— Open Source Intel (@Osint613) July 23, 2026
«Αν και ο δράστης δεν έχει ψυχιατρικό ιστορικό γνωστό στην NYPD, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας» αφήνουν να εννοηθεί πως μπορεί να «διαδραμάτισε ρόλο η ψυχική του υγεία», πρόσθεσε η Τζέσικα Τις.
«Τέτοιες ειδεχθείς επιθέσεις μίσους δεν έχουν θέση στην πόλη μας», ήταν η αντίδραση του δημάρχου της αμερικανικής μεγαλούπολης Ζόραν Μαμντάνι.
NEW YORK: Two men were stabbed in separate attacks minutes apart on Manhattan’s Upper West Side on Thursday before the suspect was arrested by NYPD.— Open Source Intel (@Osint613) July 23, 2026
The victims were a 57-year-old Asian man and a 50-year-old visibly Jewish man. Both were taken to hospital in stable condition and…
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr