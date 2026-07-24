Ο Οζέλ γυρίζει σελίδα στην τουρκική αντιπολίτευση, ίδρυσε νέο κόμμα με 91 βουλευτές
ΚΟΣΜΟΣ
Οζγκιούρ Οζέλ Τουρκία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν CHP

Ο Οζέλ γυρίζει σελίδα στην τουρκική αντιπολίτευση, ίδρυσε νέο κόμμα με 91 βουλευτές

Μετά τη δικαστική εκδίωξή του, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης ανακοινώνει το Yeni Parti, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο

Ο Οζέλ γυρίζει σελίδα στην τουρκική αντιπολίτευση, ίδρυσε νέο κόμμα με 91 βουλευτές
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Ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ εγκαταλείπει το ιστορικό κόμμα του, το CHP, από το οποίο εκδιώχθηκε με δικαστική απόφαση, προκειμένου να ιδρύσει ένα νέο κίνημα, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Οζέλ, 91 βουλευτές έφυγαν από το CHP προκειμένου να ενταχθούν στην ιδρυτική επιτροπή του «Yeni parti» («Νέο κόμμα»), καθιστώντας το την πρώτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο.

«Ο Οζγκιούρ Οζέλ παραιτήθηκε από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) υπογράφοντας τα ιδρυτικά κείμενα του ΝΕΟΥ κόμματος», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το CHP, το ιστορικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που ιδρύθηκε από τον 'πατέρα' της τουρκικής δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ, βλέπει την εκπροσώπησή του να μειώνεται σημαντικά με περίπου 40 βουλευτές να παραμένουν σε αυτό.

Ο Οζέλ, πρόεδρος από τον Νοέμβριο του 2023 του κόμματος που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, εκδιώχθηκε με δικαστική απόφαση τον Μάιο και αντικαταστάθηκε από τον πρώην ηγέτη του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ είχε καταγγείλει κυβερνητικό ελιγμό που είχε στόχο να διευκολύνει τη νίκη του ισλαμοσυντηρητικού Κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη (AKP) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις προσεχείς εκλογές, που προβλέπεται να διεξαχθούν το 2028.

«Το AKP ξέρει ότι δεν μπορεί πλέον να κερδίσει δημοκρατικές εκλογές. Ξέρει ότι ο τουρκικός λαός δεν το θέλει πλέον», υποστήριξε.
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