Εφιάλτης φωτιάς στη Γαλλία: Εκκενώνεται με σκάφη το θέρετρο Καπ Φερέτ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Εφιάλτης φωτιάς στη Γαλλία: Εκκενώνεται με σκάφη το θέρετρο Καπ Φερέτ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι αρχές διέταξαν την εκκένωση ολόκληρης της χερσονήσου Καπ Φερέτ με εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν την περιοχή

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Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν για να γλιτώσουν από τη φωτιά που μαίνεται έπειτα από εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε από τις αρχές του δημοφιλούς αυτού τουριστικού προορισμού της χερσονήσου Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπως ενημέρωσε το AFP σήμερα το πρωί το δημαρχείο της Αρκασόν.

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Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμος.


Η χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά πιθανόν τυχαίας προέλευσης που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη και έχει κάψει 87.000 στρέμματα.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, εκτός από έναν πυροσβέστη.

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