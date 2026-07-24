Εφιάλτης φωτιάς στη Γαλλία: Εκκενώνεται με σκάφη το θέρετρο Καπ Φερέτ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι αρχές διέταξαν την εκκένωση ολόκληρης της χερσονήσου Καπ Φερέτ με εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν την περιοχή
Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμος.
🔥 ALERTE - Un monstre. Le mégafeu hors de contrôle en #Gironde prend des proportions phénoménales et a maintenant parcouru près de 5000 hectares depuis hier ! L'incendie a atteint Lège-Cap-Ferret où des maisons sont en flammes, des explosions sont entendues, la mairie et des… pic.twitter.com/DRMpwNlZsM— Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 23, 2026
Η χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά πιθανόν τυχαίας προέλευσης που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη και έχει κάψει 87.000 στρέμματα.
Alors qu'elle se trouvait à Lège-Cap-Ferret pour assurer un duplex dans le 19.45 sur les incendies, notre journaliste Pauline Ben Sassi a assisté à l’explosion d’une bonbonne de gaz. Un sapeur-pompier a été blessé.— M6 Info (@m6info) July 24, 2026
🎥 Florian Gourdin pic.twitter.com/hX2byKk8AC
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, εκτός από έναν πυροσβέστη.
L'incendie qui touche le Cap-Ferret vu du ciel pic.twitter.com/W6CthZUfDL— BFM (@BFMTV) July 24, 2026
La #France brûle : #incendies au Cap-Ferret,— Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) July 24, 2026
la préfecture a ordonné l'évacuation de plusieurs villages dans la nuit.
Près de 20000 personnes évacuées, des maisons touchées, des flammes imprévisibles.
Courage et respect pour les sapeurs-pompiers, les #FDO, les équipes…
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr