Η Μόσχα προαναγγέλλει πλήγματα σε διοικητικά κέντρα στο Κίεβο και ζητά από ξένους διπλωμάτες να το εγκαταλείψουν
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πλήγματα στην Ουκρανία σε απάντηση «στις επιθέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον αμάχων» σε ρωσικές πόλεις
Συστηματικά πλήγματα κατά κέντρων λήψης αποφάσεων και διοικητικών θέσεων στην Ουκρανία πραγματοποιούν οι Ρώσοι τις τελευταίες ώρες, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών «σε απάντηση στις επιθέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον αμάχων» σε ρωσικές πόλεις.
«Οι Ένοπλες Δυνάμεις εξαπολύουν συστηματικά και οργανωμένα πλήγματα κατά εγκαταστάσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων τοποθεσιών όπου σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, προγραμματίζονται και προετοιμάζονται για χρήση μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τα UAV αυτά χρησιμοποιούνται από το καθεστώς του Κιέβου με τη βοήθεια ειδικών του ΝΑΤΟ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την προμήθεια εξαρτημάτων, την παροχή πληροφοριών και τον καθορισμό στόχων. Τα πλήγματα θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και διοικητικά κέντρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.
Με δεδομένο πως όλες αυτές οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα, το ρωσικό υπουργείο κάλεσε διπλωμάτες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών να εγκαταλείψουν άμεσα το Κίεβο, ενώ ζήτησε από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από στρατιωτικές και διοικητικές υποδομές.
Τη νύχτα της 22ας Μαΐου, ουκρανικά drones έπληξαν εστία κολεγίου στο Σταρομπίλσκ, όπου διέμεναν 86 φοιτητές. Από την επίθεση κατέρρευσε το κτίριο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 φοιτητές και να τραυματιστούν άλλοι 44.
Όπως δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, η επίθεση δεν ήταν τυχαία. Έφηβοι που επέζησαν ανέφεραν ότι drones πετούσαν πάνω από το σημείο για αρκετή ώρα και εξαπέλυσαν στοχευμένα πυρά.
Ο ρωσικός στρατός απάντησε πλήττοντας στόχους που συνδέονται με την ουκρανική στρατιωτική ηγεσία, χρησιμοποιώντας πυραύλους Oreshnik, Kinzhal, Iskander και Tsirkon.
Ce n'est qu'un début !— Rémi Philiponet 🇨🇵 (@remi_philiponet) May 25, 2026
Kiev le 25 mai 2026.
Kiev le 25 mai 2026.
