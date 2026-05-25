Η Μόσχα προαναγγέλλει πλήγματα σε διοικητικά κέντρα στο Κίεβο και ζητά από ξένους διπλωμάτες να το εγκαταλείψουν
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Κίεβο Διπλωμάτες

Η Μόσχα προαναγγέλλει πλήγματα σε διοικητικά κέντρα στο Κίεβο και ζητά από ξένους διπλωμάτες να το εγκαταλείψουν

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πλήγματα στην Ουκρανία σε απάντηση «στις επιθέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον αμάχων» σε ρωσικές πόλεις

Η Μόσχα προαναγγέλλει πλήγματα σε διοικητικά κέντρα στο Κίεβο και ζητά από ξένους διπλωμάτες να το εγκαταλείψουν
12 ΣΧΟΛΙΑ
Συστηματικά πλήγματα κατά κέντρων λήψης αποφάσεων και διοικητικών θέσεων στην Ουκρανία πραγματοποιούν οι Ρώσοι τις τελευταίες ώρες, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών «σε απάντηση στις επιθέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον αμάχων» σε ρωσικές πόλεις.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις εξαπολύουν συστηματικά και οργανωμένα πλήγματα κατά εγκαταστάσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων τοποθεσιών όπου σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, προγραμματίζονται και προετοιμάζονται για χρήση μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τα UAV αυτά χρησιμοποιούνται από το καθεστώς του Κιέβου με τη βοήθεια ειδικών του ΝΑΤΟ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την προμήθεια εξαρτημάτων, την παροχή πληροφοριών και τον καθορισμό στόχων. Τα πλήγματα θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και διοικητικά κέντρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.



Με δεδομένο πως όλες αυτές οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα, το ρωσικό υπουργείο κάλεσε διπλωμάτες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών να εγκαταλείψουν άμεσα το Κίεβο, ενώ ζήτησε από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από στρατιωτικές και διοικητικές υποδομές.

Τη νύχτα της 22ας Μαΐου, ουκρανικά drones έπληξαν εστία κολεγίου στο Σταρομπίλσκ, όπου διέμεναν 86 φοιτητές. Από την επίθεση κατέρρευσε το κτίριο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 φοιτητές και να τραυματιστούν άλλοι 44.

Όπως δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, η επίθεση δεν ήταν τυχαία. Έφηβοι που επέζησαν ανέφεραν ότι drones πετούσαν πάνω από το σημείο για αρκετή ώρα και εξαπέλυσαν στοχευμένα πυρά.

Ο ρωσικός στρατός απάντησε πλήττοντας στόχους που συνδέονται με την ουκρανική στρατιωτική ηγεσία, χρησιμοποιώντας πυραύλους Oreshnik, Kinzhal, Iskander και Tsirkon.
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Είτε ψάχνεις ένα laptop που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά, είτε εκείνο το gadget που δεν φανταζόσουν πόσο χρήσιμο είναι είτε μια συσκευή καθαρισμού για να σου λύσει τα χέρια, το Golden Hall είναι ο απόλυτος προορισμός και για προϊόντα τεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης