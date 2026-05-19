Η Σουηδία επέλεξε τις φρεγάτες Belharra για το πολεμικό ναυτικό της, θα αγοράσει τέσσερις από τη Γαλλία
Οι νέες φρεγάτες FDI θα αποτελέσουν τον βασικό πυλώνα της θαλάσσιας και αντιαεροπορικής άμυνας της Σουηδίας - Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική επένδυση της χώρας από τη δεκαετία του 1980

Η Σουηδία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επέλεξε τη Naval Group για την προμήθεια τεσσάρων νέων φρεγατών για το πολεμικό της ναυτικό, σε μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές επενδύσεις της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες.

Το πρόγραμμα αφορά τις γαλλικές φρεγάτες τύπου FDI (Defence and Intervention Frigate), γνωστές και ως Belharra, με το συνολικό κόστος να υπολογίζεται σε περίπου 40 δισ. σουηδικές κορόνες, δηλαδή περίπου 4,25 δισ. δολάρια ($3,65 δισ. ευρώ).

Η μεγαλύτερη στρατιωτική επένδυση από τη δεκαετία του 1980

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως τη μεγαλύτερη στρατιωτική επένδυση της χώρας από τη δεκαετία του 1980.

Η Στοκχόλμη επιταχύνει τα εξοπλιστικά της προγράμματα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την ένταξη της χώρας στο NATO, με στόχο τη σημαντική ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της στη Βαλτική Θάλασσα.

Οι νέες φρεγάτες αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό πυλώνα της θαλάσσιας και αντιαεροπορικής άμυνας της Σουηδίας για τις επόμενες δεκαετίες.

Παράδοση από το 2030 και συμμετοχή σουηδικών συστημάτων

Ο υπουργός Άμυνας, Παλ Γιόνσον, δήλωσε ότι τα πλοία θα μπορούν να ενσωματώνουν οπλικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στη Σουηδία, μεταξύ αυτών και τεχνολογίες της Saab.

Η πρώτη παράδοση αναμένεται το 2030, ενώ η διάρκεια ζωής των πλοίων υπολογίζεται σε περίπου 40 χρόνια.

Από αριστερά: Ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Παλ Γιόνσον, ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Μίκαελ Κλάεσον


Επικράτηση της Naval Group έναντι βρετανικών και ισπανικών προτάσεων

Η γαλλική εταιρεία επικράτησε στον διαγωνισμό απέναντι σε κοινή πρόταση της βρετανικής Babcock International και της Saab, καθώς και απέναντι στη λύση της ισπανικής Navantia.

Οι νέες φρεγάτες θα είναι τα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία επιφανείας του σουηδικού στόλου, ο οποίος διαθέτει ήδη πέντε κορβέτες κλάσης Visby και βρίσκεται παράλληλα σε διαδικασία εκσυγχρονισμού του υποβρυχιακού του στόλου.

Δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε την εξής δήλωση μετά τις ανακοινώσεις της Σουηδίας:

«Η Σουηδία επέλεξε τη φρεγάτα FDI της Naval Group για τον εκσυγχρονισμό του ναυτικού της. Ευχαριστώ τη Σουηδία και εκτιμώ την εμπιστοσύνη που δείχνει στη Γαλλία. Μετά την απόφαση της Γαλλίας να εξοπλιστεί με το GlobalEye της Saab για την ανανέωση του στόλου αεροσκαφών εναέριας επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης (AWACS), πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση μεγάλης σημασίας, η οποία αντανακλά την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών μας. Η συνεργασία μας έχει, άλλωστε, ενισχυθεί περαιτέρω τα τελευταία χρόνια και εκτείνεται έως και στη συμμετοχή της Σουηδίας στην προωθημένη αποτρεπτική παρουσία. Μια ισχυρή και κυρίαρχη Ευρώπη εντός του ΝΑΤΟ — αυτή είναι η δική μας αντίληψη για την κοινή μας άμυνα και τη συλλογική μας ασφάλεια. Και αυτή οικοδομείται καθημερινά».

