Συνάντηση Τασούλα - Παπανδρέου στο περιθώριο του «9oυ Circle the Med Forum»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στο forum που διοργανώνει ο πρώην πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στις περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Μεσογείου - Παρών και ο Δούκας
Μπορεί στο πρόσφατο τετραήμερο ταξίδι του στον Έβρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας να διανυκτέρευσε σε συνοριακό φυλάκιο, να έπλευσε στο Δέλτα με πλοιάριο της Αστυνομίας, να έκανε δηλώσεις με εθνικό περιεχόμενο και να είχε συναντήσεις με στρατηγούς, μητροπολίτες καθώς και με τον μουφτή Διδυμοτείχου, αλλά χτες ήταν μια άλλη μέρα, σε εντελώς διαφορετικό κλίμα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στο 9o Circle the Med Forum που διοργανώνει ο Γιώργος Παπανδρέου και έκανε την εναρκτήρια ομιλία στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο στον Πειραιά. Στην ομιλία του αυτή ανέλυσε τις περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Μεσογείου.
Είχε προηγηθεί η εισαγωγική ομιλία του πρώην πρωθυπουργού και το γεγονός ότι αμέσως μετά ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου έκανε κάποιους να θεωρήσουν – και δικαίως – ότι παρακολουθούν μια, σπανιότατη πλέον στην εποχή μας, ευπρεπή «διακομματική διαλεκτική». Ο Πρόεδρος μόλις έφτασε κατά τις 2 το μεσημέρι στον Όμιλο είχε θερμή χειραψία με τον πρώην πρωθυπουργό, με τον οποίο διατηρεί άριστη σχέση. Θερμή χειραψία είχε ο Πρόεδρος και με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα ο οποίος ήταν επίσης ένας εκ των ομιλητών.
