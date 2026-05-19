Τραγικός θάνατος για 56χρονη στη Νέα Υόρκη: Πάρκαρε και έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο
Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά της - Ο ιατροδικαστής θα προσδιορίσει την αιτία θανάτου

Μια γυναίκα οδηγός βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας σε ακάλυπτο φρεάτιο στο Μιντάουν του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη.

Η 56χρονη γυναίκα από την κομητεία Γουέστσεστερ στάθμευσε το SUV της κοντά στην πέμπτη λεωφόρο και βγαίνοντας έπεσε στο φρεάτιο, σε βάθος περίπου τριών μέτρων, σύμφωνα με την New York Post.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες που εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Άμεσα την ανέσυραν και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

«Με θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι ένας πολίτης έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε ανοιχτό φρεάτιο. Ερευνούμε το πώς συνέβη αυτό. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της γυναίκας, και η ασφάλεια παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας κοινής ωφέλειας στην εφημερίδα.

Ο ιατροδικαστής θα προσδιορίσει την αιτία θανάτου της γυναίκας, ανέφερε η αστυνομία.
