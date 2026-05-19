Τέλος στη ζωή του έβαλε ο 37χρονος που σκότωσε έξι ανθρώπους στη Μερσίνη της Τουρκίας
Είχε διαφύγει σε δασική περιοχή κοντά στον Ταρσό, μεταξύ των πόλεων Μερσίνη και Άδανα
Ο 37χρονος που σκότωσε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε οκτώ ακόμη στην Τουρκία έβαλε τέλος στη ζωή του την Τρίτη, αφού εντοπίστηκε και περικυκλώθηκε από τις Αρχές, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο IHA.
Ο δράστης είχε διαφύγει σε δασική περιοχή κοντά στον Ταρσό, μεταξύ των πόλεων Μερσίνη και Άδανα, μετά από μια σειρά ένοπλων επιθέσεων κατά τις οποίες σκότωσε έξι άτομα και τραυμάτισε οκτώ. Το πρακτορείο Anadolu ανέφερε ότι πριν ξεκινήσει την αιματηρή του πορεία, ο 37χρονος φέρεται να σκότωσε την πρώην σύζυγό του.
Σύμφωνα με τα πρακτορεία DHA και IHA, ο άνδρας άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν εργαζόμενο, ενώ στη συνέχεια διέφυγε σκοτώνοντας άλλους δύο άνδρες: έναν βοσκό και έναν οδηγό φορτηγού σε πρατήριο καυσίμων.
Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπίσμό και τη σύλληψή του με τη συμμετοχή ελικοπτέρων, εντοπίζοντας τον δράστη νωρίς το πρωί της Τρίτης μέσα σε μια κατοικία περίπου 10 χιλιόμετρα από το σημείο όπου ξεκίνησαν οι επιθέσεις. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας αυτοκτόνησε για να αποφύγει τη σύλληψη.
Ο Μεχμέτ Χαν Τοπάλ, εργαζόμενος στο εστιατόριο όπου ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί και τραυματίστηκε στο πόδι, περιέγραψε από το νοσοκομείο τι συνέβη: «Μπήκε χωρίς λέξη… Νόμιζα ότι έβγαζε το τηλέφωνό του, αλλά τράβηξε πιστόλι. Κατάφερα να γονατίσω και με πυροβόλησε».
Οι Αρχές στη Μερσίνη περιέγραψαν τον δράστη ως άτομο με «πολλαπλές εισαγωγές σε νοσοκομεία λόγω εξάρτησης από απαγορευμένες ουσίες και διάφορες ψυχιατρικές διαγνώσεις».
