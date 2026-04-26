Έντρομη και με δάκρυα στα μάτια απομακρύνθηκε από την εκδήλωση η χήρα του Τσάρλι Κερκ- «Θέλω να πάω σπίτι»

Η επίθεση σημειώνεται 7,5 μήνες μετά τη δολοφονία του συζύγου της, ο οποίος είχε πυροβοληθεί θανάσιμα σε εκδήλωση ομιλίας στη Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου

Έρικα Κερκ - χήρα του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή Charlie Kirk - εμφανίστηκε εμφανώς ταραγμένη και με δάκρυα στα μάτια όταν απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, τη στιγμή που ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από την αίθουσα το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην The Post.







Η επίθεση σημειώνεται 7,5 μήνες μετά τη δολοφονία του συζύγου της, ο οποίος είχε πυροβοληθεί θανάσιμα σε εκδήλωση ομιλίας στη Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου.



Ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε επίσης ότι ο Robert F. Kennedy Jr. απομακρύνθηκε από την ασφάλειά του, με δύο άνδρες να τον στηρίζουν από τις δύο πλευρές, καθώς τα πόδια του έσερναν στο πάτωμα.







Ο Τραμπ, η Μελάνια και πλήθος ανώτατων αξιωματούχων απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τη λαμπερή εκδήλωση, μετά την επίθεση του Κόουλ Άλεν, 31 ετών, ο οποίος πυροβόλησε επανειλημμένα ενώ εισέβαλε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας και κινήθηκε προς την αίθουσα κρατώντας καραμπίνα και πολλαπλά μαχαίρια, σύμφωνα με την αστυνομία και πηγές.



Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν περίπου 20 λεπτά μετά την άφιξη του Trump, ο οποίος είχε να παραστεί στο συγκεκριμένο event από το 2011.



Ο δράστης, εκπαιδευτικός και απόφοιτος του Caltech από το Torrance της Καλιφόρνια, εξουδετερώθηκε γρήγορα από πράκτορες στο λόμπι.



Ένας πράκτορας τραυματίστηκε «από πολύ κοντινή απόσταση με πολύ ισχυρό όπλο» μέσα στο χάος, αλλά επέζησε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του, δήλωσε ο Trump, προσθέτοντας ότι νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο.



Η αστυνομία εκτιμά ότι ο Άλεν έμενε στο ξενοδοχείο, όπου πραγματοποιείται κάθε χρόνο η εκδήλωση προς τιμήν του πολιτικού και δημοσιογραφικού κόσμου της

- χήρα του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή Charlie Kirk - εμφανίστηκε εμφανώς ταραγμένη και με δάκρυα στα μάτια όταν απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, τη στιγμή που ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από την αίθουσα το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην The Post.«Θέλω απλώς να πάω σπίτι. Θέλω απλώς να πάω σπίτι», έλεγε η 37χρονη CEO της Turning Point USA, σε κατάσταση σοκ, μετά τον ήχο των πυροβολισμών που ακούστηκαν στο Washington Hilton.Η επίθεση σημειώνεται 7,5 μήνες μετά τη δολοφονία του συζύγου της, ο οποίος είχε πυροβοληθεί θανάσιμα σε εκδήλωση ομιλίας στη Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου.Ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε επίσης ότι ο Robert F. Kennedy Jr. απομακρύνθηκε από την ασφάλειά του, με δύο άνδρες να τον στηρίζουν από τις δύο πλευρές, καθώς τα πόδια του έσερναν στο πάτωμα.Ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, ο οποίος παρευρέθηκε στο γκαλά με τη σύζυγό του, την ηθοποιό Σέριλ Χάινς, φαινόταν αποπροσανατολισμένος και «σε σύγχυση», σύμφωνα με τον μάρτυρα.Ο Τραμπ, η Μελάνια και πλήθος ανώτατων αξιωματούχων απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τη λαμπερή εκδήλωση, μετά την επίθεση του Κόουλ Άλεν, 31 ετών, ο οποίος πυροβόλησε επανειλημμένα ενώ εισέβαλε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας και κινήθηκε προς την αίθουσα κρατώντας καραμπίνα και πολλαπλά μαχαίρια, σύμφωνα με την αστυνομία και πηγές.Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν περίπου 20 λεπτά μετά την άφιξη του Trump, ο οποίος είχε να παραστεί στο συγκεκριμένο event από το 2011.Σοκαριστικά βίντεο έδειξαν περισσότερους από 2.000 πανικόβλητους καλεσμένους — ανάμεσά τους δημοσιογράφους και κυβερνητικούς αξιωματούχους — να πέφτουν κάτω από τραπέζια για να προστατευτούν όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί.Ο δράστης, εκπαιδευτικός και απόφοιτος του Caltech από το Torrance της Καλιφόρνια, εξουδετερώθηκε γρήγορα από πράκτορες στο λόμπι.Ένας πράκτορας τραυματίστηκε «από πολύ κοντινή απόσταση με πολύ ισχυρό όπλο» μέσα στο χάος, αλλά επέζησε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του, δήλωσε ο Trump, προσθέτοντας ότι νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο.Η αστυνομία εκτιμά ότι ο Άλεν έμενε στο ξενοδοχείο, όπου πραγματοποιείται κάθε χρόνο η εκδήλωση προς τιμήν του πολιτικού και δημοσιογραφικού κόσμου της Ουάσινγκτον.



Η εισαγγελέας της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι ο ένοπλος — του οποίου η ταυτότητα δεν έχει επίσημα επιβεβαιωθεί από τις αρχές — κατηγορείται για επίθεση σε ομοσπονδιακό αστυνομικό και για δύο κατηγορίες χρήσης όπλου για διάπραξη βίας.



Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο τη Δευτέρα, ενώ αναμένονται επιπλέον κατηγορίες.