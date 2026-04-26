Ο δράστης συναρμολόγησε όπλο σε αφύλακτο χώρο πριν την επίθεση, λέει αυτόπτης μάρτυρας
Ο δράστης συναρμολόγησε όπλο σε αφύλακτο χώρο πριν την επίθεση, λέει αυτόπτης μάρτυρας

Εθελόντρια αποκαλύπτει κενά ασφαλείας λίγο πριν τους πυροβολισμούς στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Ο δράστης συναρμολόγησε όπλο σε αφύλακτο χώρο πριν την επίθεση, λέει αυτόπτης μάρτυρας
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την ένοπλη επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, καθώς εθελόντρια της εκδήλωσης αποκάλυψε ότι ο ύποπτος φαίνεται να συναρμολόγησε ένα «μεγάλο» όπλο σε χώρο χωρίς επαρκή επιτήρηση, λίγο πριν ανοίξει πυρ.

Η μάρτυρας Helen Mabus, σύμφωνα με τους New York Post ανέφερε ότι ο άνδρας βρισκόταν σε έναν πρόχειρο χώρο κοντά στην είσοδο, όπου φυλάσσονταν καρότσια μπαρ και  - όπως είπε - δεν υπήρχε ασφάλεια εκείνη τη στιγμή.

«Δεν έμοιαζε με τυπικό όπλο»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο ύποπτος φέρεται να έβγαλε το όπλο από μια τσάντα και να το χειρίστηκε μέσα στον χώρο, εν μέρει εκτός οπτικού πεδίου της ασφάλειας. Περιέγραψε το όπλο ως «μακρύ» και διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

Λίγο αργότερα, ο άνδρας κινήθηκε ξαφνικά προς τον κεντρικό χώρο της εκδήλωσης, όπου βρίσκονταν εκατοντάδες καλεσμένοι.

Η ίδια ανέφερε ότι ο δράστης άρχισε να πυροβολεί προς διάφορες κατευθύνσεις, προκαλώντας χάος. Εκτίμησε ότι ακούστηκαν τουλάχιστον δέκα πυροβολισμοί.

Οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να τρέχουν και να φωνάζουν, ενώ πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και άλλοι ένστολοι έσπευσαν άμεσα προς το σημείο για να αντιμετωπίσουν την απειλή.

Η Mabus δήλωσε ότι τράπηκε σε φυγή προς την αντίθετη κατεύθυνση και δεν είδε τη σύλληψη του δράστη. Τόνισε ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μόλις λίγα μέτρα από τη διαδρομή που οδηγεί στην αίθουσα του χορού, όπου είχαν συγκεντρωθεί προσωπικότητες υψηλού προφίλ.

Η μαρτυρία αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στον χώρο της εκδήλωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά σημεία με περιορισμένη επιτήρηση που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από έναν δράστη.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν πώς κατέστη δυνατή η πρόσβαση και προετοιμασία της επίθεσης σε έναν τόσο προστατευμένο χώρο.
Σχετικά Άρθρα

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

