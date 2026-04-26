Χάος και πανικός στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, έτρεχαν ή ξάπλωναν κάτω για να σωθούν, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σκηνές πανικού περιγράφουν μάρτυρες κατά τη διάρκεια του δείπνου ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν σύμφωνα με αναφορές ακούστηκαν πυροβολισμοί μέσα ή κοντά στον χώρο της εκδήλωσης.

Παρευρισκόμενοι κάνουν λόγο για αναστάτωση στην αίθουσα, με καλεσμένους να πέφτουν στο έδαφος και να κρύβονται κάτω από τραπέζια όταν ακούστηκαν περίπου επτά έως οκτώ πυροβολισμοί. Η ατμόσφαιρα, όπως περιγράφεται, μετατράπηκε μέσα σε δευτερόλεπτα από εορταστική σε κατάσταση χάους.



Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο δράστης εμφανίστηκε από έναν πρόχειρο ή λιγότερο ελεγχόμενο χώρο κοντά στην είσοδο του κτιρίου, σημείο στο οποίο – σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία – δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος ασφαλείας.

Η αντίδραση της ασφάλειας ήταν άμεση, με την εκκένωση της αίθουσας και τη μεταφορά των παρευρισκομένων σε ασφαλή σημεία.



