Χάος και πανικός στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, έτρεχαν ή ξάπλωναν κάτω για να σωθούν, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Σκηνές πανικού περιγράφουν μάρτυρες κατά τη διάρκεια του δείπνου ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν σύμφωνα με αναφορές ακούστηκαν πυροβολισμοί μέσα ή κοντά στον χώρο της εκδήλωσης.
Παρευρισκόμενοι κάνουν λόγο για αναστάτωση στην αίθουσα, με καλεσμένους να πέφτουν στο έδαφος και να κρύβονται κάτω από τραπέζια όταν ακούστηκαν περίπου επτά έως οκτώ πυροβολισμοί. Η ατμόσφαιρα, όπως περιγράφεται, μετατράπηκε μέσα σε δευτερόλεπτα από εορταστική σε κατάσταση χάους.
WATCH: New footage shows the chaotic moments after shooting at the White House Correspondents' Association Dinner in Washington, D.C. Suspect is deceased. pic.twitter.com/p39skMRA7O— AZ Intel (@AZ_Intel_) April 26, 2026
🚨JUST IN: Here's new video showing Erica Kirk in tears, heard saying "I want to go," as she is escorted out by security from the White House Correspondents' Dinner!— Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) April 26, 2026
It looks like she’s fake crying right there! pic.twitter.com/sl3FE595V5
Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο δράστης εμφανίστηκε από έναν πρόχειρο ή λιγότερο ελεγχόμενο χώρο κοντά στην είσοδο του κτιρίου, σημείο στο οποίο – σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία – δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος ασφαλείας.
Η αντίδραση της ασφάλειας ήταν άμεση, με την εκκένωση της αίθουσας και τη μεταφορά των παρευρισκομένων σε ασφαλή σημεία.
View from the ground as Trump senior staff and cabinet members evacuated tonight, including Kennedy, Blanche, Stephen and Katie Miller, and Pete Hegseth. pic.twitter.com/p70geTnIF4— Tony Dokoupil (@tonydokoupil) April 26, 2026
