«Άκουσα τον ήχο ημιαυτόματου»: Ανταποκριτής του BBC περιγράφει τον τρόμο στη δεξίωση με τον Τραμπ και τα κενά ασφαλείας

Ο Ο’Ντόνοχιου είπε ότι είχε μόλις ακουμπήσει το μαχαίρι και το πιρούνι στο πιάτο του όταν ξαφνικά άκουσε έναν βαθύ, υπόκωφο ήχο να προέρχεται από την κατεύθυνση της κύριας εισόδου της αίθουσας στο ξενοδοχείο Washington Hilton. «Στην αρχή σχεδόν δεν έδωσα σημασία, αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατάλαβα ότι ήταν ο χαρακτηριστικός ήχος ημιαυτόματου όπλου», σημειώνει.



τυφλός, βασίζεται ιδιαίτερα στην ακοή του και αντιλήφθηκε αμέσως τον ήχο από σπασμένα γυαλιά. Την ίδια στιγμή ένιωσε έναν συνάδελφό του να τον προσπερνά, καθώς έπεφτε στο πάτωμα. «Ακολούθησα κι εγώ και βρέθηκα κάτω από το τραπέζι, σχεδόν βέβαιος ότι ζούσα ακόμη ένα περιστατικό πυροβολισμών σε προεδρική εκδήλωση», ανέφερε.



Οι στιγμές που ακολούθησαν, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, χαρακτηρίστηκαν από φωνές και αναστάτωση, ενώ δεκάδες άνθρωποι έτρεχαν προς την αίθουσα από τους διαδρόμους. Για αρκετά λεπτά, οι παρευρισκόμενοι παρέμειναν κρυμμένοι, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν ο



Άλλοι δημοσιογράφοι μετέφεραν στον ανταποκριτή του BBC ότι πράκτορες της Secret Service απομάκρυναν εσπευσμένα τον πρόεδρο, την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ενώ άλλοι πράκτορες, με πλήρη εξοπλισμό, είχαν στραμμένα τα όπλα προς το πλήθος, αναζητώντας ενδεχόμενη δεύτερη απειλή.



«Ο άνδρας στην είσοδο περιορίστηκε σε μια επιφανειακή ματιά στο εισιτήριό μου, από απόσταση περίπου δύο μέτρων. Κατεβήκαμε με το ασανσέρ στην αίθουσα, όπου ένας πράκτορας με έλεγξε με ανιχνευτή μετάλλων, χωρίς όμως να δώσει ιδιαίτερη σημασία στα ηχητικά σήματα που ακούγονταν όταν σκάναρε την τσέπη του σακακιού μου. Δεν μου ζήτησαν να αδειάσω τα προσωπικά μου αντικείμενα. Συνολικά, τα μέτρα ασφαλείας θύμιζαν μια τυπική δεξίωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, χωρίς την παρουσία εν ενεργεία προέδρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Μετά το περιστατικό, οι παρευρισκόμενοι παρέμειναν για ώρα στην αίθουσα, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τηλεφωνικό σήμα για να ενημερώσουν για όσα είχαν συμβεί. «Προσπάθησα να μην σκεφτώ το μέγεθος αυτού που συνέβη, αλλά είναι αδύνατο να αγνοήσεις πόσο χειρότερα θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα», ανέφερε. «Αναρωτιέσαι πόσες φορές μπορεί να ζήσεις κάτι τέτοιο σε αυτή τη χώρα πριν εξαντληθεί η τύχη σου», κατέληξε ο Βρετανός δημοσιογράφος.