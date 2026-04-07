Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 7/4: 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στερούνται βασικών υπηρεσιών υγείας

Την ανάγκη να διαφυλαχθεί το καθολικό δικαίωμα στην υγεία αναδεικνύει για φέτος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ζητώντας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να λάβουν άμεσα δράση





Με το σύνθημα «Η υγεία μου, δικαίωμά μου» επιλέγει να γιορτάσει τα 76α γενέθλιά του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), φέρνοντας στο επίκεντρο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας τα εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη που κινδυνεύουν να χάσουν -αν όχι ήδη- το δικαίωμά τους στην υγειονομική περίθαλψη.







Σύμφωνα με το Συμβούλιο του ΠΟΥ για τα Οικονομικά της Υγείας για Όλους, ενώ η υγεία αναγνωρίζεται ως ανθρώπινο δικαίωμα στο σύνταγμα τουλάχιστον 140 χωρών, οι τελευταίες δεν ψηφίζουν και δεν εφαρμόζουν στην πράξη νόμους που διασφαλίζουν στους πολίτες το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. «Τουλάχιστον 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι -πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού- δεν καλύπτονταν πλήρως από βασικές υπηρεσίες υγείας το 2021» σημειώνει ο οργανισμός.



Μια ζωή χάνεται κάθε 5 δευτερόλεπτα Επ’ αφορμή της ημέρας, ο ΠΟΥ υπενθυμίζει τις ασθένειες και φυσικές καταστροφές ως βασικές αιτίας θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως, στέκεται όμως και στα δεινά που έχει προξενήσει το ανθρώπινο χέρι.







Το δεύτερο έργο του ανθρώπου, με αντίτιμο μια ζωή κάθε πέντε δευτερόλεπτα, δεν είναι άλλο από την ατμοσφαιρική ρύπανση από την καύση ορυκτών καυσίμων, που «ενισχύει την κλιματική κρίση και ταυτόχρονα μας στερεί το δικαίωμα να αναπνέουμε καθαρό αέρα».



«Μάθε τα δικαιώματά σου» Ο ΠΟΥ συνοψίζει το μήνυμα της ημέρας σε πέντε αρχές προς τον γενικό πληθυσμό, μέσα από τις οποίες προασπίζεται το δικαίωμα στην υγεία, ακόμα και για όσους δεν έχουν «φωνή» να το διεκδικήσουν.

-ασφαλή και ποιοτική περίθαλψη, χωρίς διακρίσεις

-προστασία της ιδιωτικής ζωής και απόρρητο των δεδομένων για την υγεία

-να ενημερώνεται σχετικά με τη θεραπεία του και να συγκατατίθεται μετά την ενημέρωση

-σωματική αυτονομία και ακεραιότητα.



2. «Πάρε αποφάσεις για την υγεία σου»



3. «Προστάτευσε το δικαίωμά σου στην υγεία σαν ανθρώπινο δικαίωμα». Όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται, όταν και όπου τις χρειάζονται, χωρίς να έρχονται αντιμέτωποι με οικονομικά εμπόδια. Αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, κάτι πάει λάθος. Ο ΠΟΥ προτείνει:



Απευθυνθείτε στους πολιτικούς ηγέτες, ενταχθείτε σε κοινότητες υγείας που προβάλλουν αιτήματα για δράση, λάβετε μέρος σε petitions (π.χ. συλλογή υπογραφών) και δημόσιες συζητήσεις.

Οργανώστε την κοινότητά σας – π.χ. στη δουλειά, στην εκκλησία – και προχωρήσετε σε συμφωνία για το τι πρέπει να αλλάξει και πώς.

4. «Ανάδειξε το δικαίωμα στην υγεία ως εγγενή πυλώνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Ο σεβασμός του δικαιώματος στην υγεία προαπαιτεί σεβασμό του δικαιώματος στην πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, καθαρό αέρα, καλή διατροφή, ποιοτική στέγαση, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, χωρίς βία και διακρίσεις.



5. «Υπερασπίσου την υγεία ως βασική προτεραιότητα». Ο ΠΟΥ προκρίνει τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την υγεία, μέσα από πλειάδα δράσεων όπως: συμμετοχή σε δημοτικές και άλλες τοπικού χαρακτήρα συνεδριάσεις και συνελεύσεις, σε συμβούλια υγείας, σε ομάδες καθοδήγησης, επιτροπές επανεξέτασης κ.α..



