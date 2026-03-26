Στο δικαστήριο ξανά σήμερα ο Μαδούρο: Καταγγέλλει παρέμβαση της Ουάσινγκτον στη δυνατότητά να υπερασπιστεί τον εαυτό του

Ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στις ΗΠΑ θα βρεθεί ξανά σήμερα, έπειτα από περίπου 2,5 μήνες, οο οποίος θα προσπάθησε να πείσει τον δικαστή ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρεμβαίνει στη δυνατότητά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι κατηγοριών που σχετίζονται με τον ναρκοτρομοκρατία και ότι η υπόθεση πρέπει να απορριφθεί.Η ακρόαση έχει οριστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστήο οποίος είχε αρχικά δώσει χρόνο στους δικηγόρους τουκαι της συζύγου του,, να εξετάσουν το αποδεικτικό υλικό και να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα των νομικών κινήσεων, καθώς και πιθανή ημερομηνία δίκης.Σε μια απροσδόκητη εξέλιξη, ο συνήγορος του Μαδούρο,δήλωσε τον προηγούμενο μήνα ότι ενδέχεται να αποσυρθεί από την υπόθεση, εάν οι ΗΠΑ δεν επιτρέψουν στη κυβέρνηση της Βενεζουέλας να καλύψει τα δικαστικά έξοδα της υπεράσπισης.Ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν στις αρχές Ιανουαρίου από το προεδρικό συγκρότημα στο Καράκας, στο πλαίσιο αιφνιδιαστικής νυχτερινής επιχείρησης αμερικανικών στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων, και μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν τις αμερικανικές κατηγορίες.Σύμφωνα με τον Πόλακ, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών αρχικά ενέκρινε και στη συνέχεια ανακάλεσε άδεια που επέτρεπε στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας να πληρώσει τις νομικές αμοιβές. Τόσο ο Μαδούρο όσο και η κυβέρνηση της χώρας τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται ειδική άδεια για οποιαδήποτε πληρωμή, ώστε να μην παραβιάζονται οι σχετικοί κανονισμοί.Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η ανάκληση της άδειας παραβιάζει το συνταγματικό δικαίωμα του Μαδούρο να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ενώ η δικηγόρος της Φλόρες συντάχθηκε με το αίτημα για απόσυρση της υπόθεσης.Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η αρχική άδεια του υπουργείου αποτέλεσε «διοικητικό λάθος» και ότι εξακολουθεί να επιτρέπεται στο ζεύγος να χρησιμοποιήσει προσωπικά κεφάλαια στη Βενεζουέλα για την κάλυψη των εξόδων υπεράσπισης. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε δικαστικό έγγραφο, οι κανονισμοί του υπουργείου απαγορεύουν τη χρήση κεφαλαίων που ελέγχονται από οντότητα υπό κυρώσεις για την πληρωμή δικηγόρων άλλου προσώπου που επίσης βρίσκεται υπό κυρώσεις.