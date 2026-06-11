Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ έκανε σεξιστικό σχόλιο για τη Cardi B αλλά δεν ιδρώνει το αυτί του: Ελπίζω να με απολύσουν
SPORTS
Τσαρλς Μπάρκλεϊ Cardi B

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ έκανε σεξιστικό σχόλιο για τη Cardi B αλλά δεν ιδρώνει το αυτί του: Ελπίζω να με απολύσουν

«Οι άνθρωποι δεν αντέχουν ένα αστείο; Μπορούν να μου φιλήσουν τον κ@@ο» απάντησε στους επικριτές του ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ έκανε σεξιστικό σχόλιο για τη Cardi B αλλά δεν ιδρώνει το αυτί του: Ελπίζω να με απολύσουν
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Το προκλητικό παρελθόν του επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ο Τσάρλς Μπάρκλεϊ με το σχόλιο που έκανε για την Cardi B με αφορμή την εμφάνισή της στο ημίχρονο του τρίτου τελικού του ΝΒΑ ανάμεσα στους Νικς και τους Σπέρς, στη Νέα Υόρκη.

«Δεν ξέρω αν αυτά είναι Β. Μπορεί να είναι της Cardi D... Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτά δεν είναι Β...» σχολίασε ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας για την εμφάνιση της ράπερ.



Μολονότι το σχόλιο δεν φαίνεται να ενόχλησε την Cardi B που έκανε retweet το βίντεο με το σχόλιο του Μπάρκλεϊ, τα όσα είπε ένας από τους καλύτερους παίχτες στην ιστορία του ΝΒΑ, προκάλεσαν αντιδράσεις.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν φάνηκε να ανησυχεί για την τύχη του στο ESPN στο οποίο εργάζεται ως σχολιαστής.

«Ξέρεις, ελπίζω να με απολύσουν. Έχω έξι ή επτά χρόνια συμβόλαιό μου που ξέρουν ότι δεν έχω καμία πιθανότητα να κάνω. Θα ήθελα πολύ να με απολύσουν και να με πληρώσουν για τα επόμενα έξι ή επτά χρόνια» είπε στην εκπομπή του αθλητικογράφου Νταν Πάτρικ.

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Ο Μπάρκλεϊ υποστήριξε, επίσης, ότι κανείς από τη διοίκηση του αμερικανικού καναλιού δεν του είχε μιλήσει για το βίντεο, αλλά απάντησε - με το γνωστό του στιλ - σε όσους δεν εκτίμησαν το σχόλιό του: «Οι άνθρωποι δεν αντέχουν ένα αστείο; Μπορούν να μου φιλήσουν τον κ@@ο. Εκτιμώ όλη την υποστήριξη που έχω λάβει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αν κάποιος σκέφτεται όπως αυτοί, είναι ανόητος. Οπότε αν δεν με συμπαθούν ή δεν έχουν αίσθηση του χιούμορ, μπορούν να μου φιλήσουν τον κ@@ο»
4 ΣΧΟΛΙΑ

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