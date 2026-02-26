Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Συνήγορος του Μαδούρο καταγγέλλει εμπόδια στην πληρωμή της υπεράσπισης
Συνήγορος του Μαδούρο καταγγέλλει εμπόδια στην πληρωμή της υπεράσπισης
Ο Μπάρι Πόλακ αναφέρει ότι η OFAC ακύρωσε άδεια για πληρωμή από τη Βενεζουέλα – Ο Νικολάς Μαδούρο απορρίπτει το κατηγορητήριο και δηλώνει αιχμάλωτος πολέμου
Στη Νέα Υόρκη, όπου ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο είναι αντιμέτωπος με δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών, ο συνήγορός του κατήγγειλε ότι οι αμερικανικές αρχές εμποδίζουν την πληρωμή της υπεράσπισής του από τις αρχές της χώρας του. Η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται σε δικόγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας χθες Τετάρτη.
Σε έγγραφο με ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου, ο δικηγόρος Μπάρι Πόλακ ενημερώνει τον δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν ότι ζήτησε ειδική άδεια από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ρυθμιστούν οφειλές από τις αρχές της Βενεζουέλας, ώστε να παρακαμφθούν οι κυρώσεις των ΗΠΑ.
Όπως διευκρινίζει, η απαιτούμενη άδεια χορηγήθηκε αρχικά στις 9 Ιανουαρίου από την υπηρεσία ελέγχου πόρων του εξωτερικού (OFAC) του υπουργείου, τόσο για τον Νικολάς Μαδούρο όσο και για τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, η οποία είναι συγκατηγορούμενή του αλλά έχει διακριτή νομική εκπροσώπηση.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο δικόγραφο, χωρίς να δοθεί εξήγηση, η άδεια ακυρώθηκε λίγες ώρες αργότερα, μόνο όσον αφορά τον Νικολάς Μαδούρο.
Ο ποινικολόγος σημειώνει ότι στο παρόν στάδιο δεν ζητεί παρέμβαση του δικαστή, αλλά επιδιώκει να τον ενημερώσει για την κατάσταση. Προσθέτει, ωστόσο, ότι «αν η OFAC δεν δώσει συνέχεια στο αίτημα για την αποκατάσταση της αρχικής άδειας, ή αν το απορρίψει, ο κ. Μαδούρο θα καταθέσει τις προσεχείς ημέρες επίσημη προσφυγή ζητώντας την επέμβαση του δικαστηρίου».
Και οι δύο αντιμετωπίζουν επίσημα δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών από δικαστήριο του Μανχάταν και παραμένουν κρατούμενοι σε ομοσπονδιακή φυλακή του Μπρούκλιν. Η επόμενη εμφάνισή τους ενώπιον του δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαρτίου.
Ο Νικολάς Μαδούρο απορρίπτει το κατηγορητήριο και δηλώνει αιχμάλωτος πολέμου.
Σε έγγραφο με ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου, ο δικηγόρος Μπάρι Πόλακ ενημερώνει τον δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν ότι ζήτησε ειδική άδεια από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ρυθμιστούν οφειλές από τις αρχές της Βενεζουέλας, ώστε να παρακαμφθούν οι κυρώσεις των ΗΠΑ.
Όπως διευκρινίζει, η απαιτούμενη άδεια χορηγήθηκε αρχικά στις 9 Ιανουαρίου από την υπηρεσία ελέγχου πόρων του εξωτερικού (OFAC) του υπουργείου, τόσο για τον Νικολάς Μαδούρο όσο και για τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, η οποία είναι συγκατηγορούμενή του αλλά έχει διακριτή νομική εκπροσώπηση.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο δικόγραφο, χωρίς να δοθεί εξήγηση, η άδεια ακυρώθηκε λίγες ώρες αργότερα, μόνο όσον αφορά τον Νικολάς Μαδούρο.
Επίκληση της έκτης τροπολογίας«Αρνούμενη να επιτρέψει στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας να πληρώσει τα κόστη της υπεράσπισης του κ. Μαδούρο, η OFAC τον εμποδίζει να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες συνηγόρου και, κατά συνέπεια, να ασκήσει το συνταγματικό δικαίωμά του — εγγυημένο από την έκτη τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ — να αντιπροσωπευτεί από δικηγόρο της επιλογής του», υπογραμμίζει ο Μπάρι Πόλακ.
Ο ποινικολόγος σημειώνει ότι στο παρόν στάδιο δεν ζητεί παρέμβαση του δικαστή, αλλά επιδιώκει να τον ενημερώσει για την κατάσταση. Προσθέτει, ωστόσο, ότι «αν η OFAC δεν δώσει συνέχεια στο αίτημα για την αποκατάσταση της αρχικής άδειας, ή αν το απορρίψει, ο κ. Μαδούρο θα καταθέσει τις προσεχείς ημέρες επίσημη προσφυγή ζητώντας την επέμβαση του δικαστηρίου».
Σύλληψη και προγραμματισμένη εμφάνιση στο δικαστήριοΟ πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, 63 ετών, και η σύζυγός του, 69 ετών, αιχμαλωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας.
Και οι δύο αντιμετωπίζουν επίσημα δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών από δικαστήριο του Μανχάταν και παραμένουν κρατούμενοι σε ομοσπονδιακή φυλακή του Μπρούκλιν. Η επόμενη εμφάνισή τους ενώπιον του δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαρτίου.
Ο Νικολάς Μαδούρο απορρίπτει το κατηγορητήριο και δηλώνει αιχμάλωτος πολέμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα