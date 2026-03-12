Η νέα πραγματικότητα του Νικολάς Μαδούρο: Σε κελί 2 επί 3 και με έξοδο τρεις φορές την εβδομάδα

Το κελί του είναι ένας περιορισμένος χώρος περίπου τριών μέτρων μήκους και δύο μέτρων πλάτους, εξοπλισμένος με μεταλλικό κρεβάτι, τουαλέτα, νιπτήρα και ένα στενό παράθυρο από το οποίο εισέρχεται ελάχιστο φυσικό φως. Οι κρατούμενοι στη μονάδα SHU μπορούν να βγουν από το κελί τρεις φορές την εβδομάδα για μία ώρα, πάντα με χειροπέδες και δεσμά στα πόδια και συνοδεία δύο σωφρονιστικών υπαλλήλων. Στο διάστημα αυτό μπορούν να κάνουν ντους, να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο – με περιορισμό στον συνολικό χρόνο κάθε μήνα – να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα υπό επιτήρηση ή να βγουν σε έναν μικρό υπαίθριο χώρο περιφραγμένο με κάγκελα.Πολλοί γνωστοί κρατούμενοι περνούν αρχικά από τη μονάδα απομόνωσης για λόγους πρόληψης αυτοκτονίας, συνήθως για διάστημα από 72 ώρες έως μία εβδομάδα. Στην περίπτωση του Μαδούρο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η παραμονή του εκεί σχετίζεται με μακροχρόνια μέτρα ασφαλείας, καθώς θεωρείται πιθανότατα ο κρατούμενος με το υψηλότερο προφίλ που έχει περάσει ποτέ από το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης.Η δικαστική διαδικασία ξεκίνησε επισήμως στις 5 Ιανουαρίου, όταν εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστήστο Μανχάταν. Κατά την ακρόαση δήλωσε ότι είναι «πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας», υποστήριξε ότι έχει «απαχθεί» και ανέφερε ότι συνελήφθη στο σπίτι του στο Καράκας. Ο δικαστής απάντησε ότι θα υπάρξει «κατάλληλος χρόνος και τόπος» για να εξεταστεί η νομιμότητα της σύλληψής του, όχι όμως εκείνη τη στιγμή. Του γνωστοποιήθηκαν τα δικαιώματά του, δήλωσε ότι δεν τα γνώριζε έως τότε, αρνήθηκε τις κατηγορίες και παρέμεινε υπό κράτηση μέχρι τη δίκη.Η υπόθεση εξελίσσεται πλέον σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το δικαστικό, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρήση ή κατοχή βαρέων όπλων και εκρηκτικών μηχανισμών. Η υπεράσπισή του έχει προαναγγείλει μιαδικαστική μάχη, με βασικό επιχείρημα την αμφισβήτηση της σύλληψής του, την οποία χαρακτηρίζει «στρατιωτική απαγωγή».Το δεύτερο επίπεδο είναι η καθημερινότητα στη φυλακή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μαδούρο περνά ολόκληρες τις νύχτες φωνάζοντας από το κελί του στα ισπανικά ότι έχει απαχθεί, ζητώντας να μεταφερθούν μηνύματα στην οικογένειά του και σε άλλους κρατούμενους από τη Βενεζουέλα.Η εικόνα αυτή απέχει δραματικά από τη δημόσια εικόνα που είχε μέχρι πρόσφατα: τον πολιτικό που εμφανιζόταν σε τηλεοπτικές εκπομπές, μιλούσε από τα μπαλκόνια του προεδρικού μεγάρουκαι συμμετείχε σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Σήμερα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, πρόκειται για μια φωνή που αντηχεί μέσα σε έναν μεταλλικό διάδρομο φυλακής στο Μπρούκλιν.Στο δικαστικό φάκελο υπάρχει και αναφορά σε ζητήματα υγείας. Κατά την πρώτη ακρόαση, ο συνήγορός του ενημέρωσε τον δικαστή ότι υπάρχουν ιατρικά θέματα που απαιτούν προσοχή και ζήτησε να συμπληρωθεί η απαραίτητη διαδικασία ώστε να διασφαλιστεί η παροχή κατάλληλης θεραπείας κατά τη διάρκεια της προφυλάκισης. Οι ακριβείς παθήσεις δεν διευκρινίστηκαν.Παράλληλα, τόσο ο Μαδούρο όσο και η σύζυγός του,ζήτησαν να πραγματοποιηθεί προξενική επίσκεψη από τη Βενεζουέλα, αίτημα που εγκρίθηκε από το δικαστήριο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου και αποτέλεσε μία από τις ελάχιστες επίσημες επαφές του κατά τη διάρκεια της απομόνωσης.Καθώς η δικαστική διαδικασία εξελίσσεται, η καθημερινότητα στο κελί παραμένει αυστηρά καθορισμένη: συνεχείς καταμετρήσεις κρατουμένων, φώτα που δεν σβήνουν ποτέ πλήρως, πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα της φυλακής και κρατούμενοι που φωνάζουν ή χτυπούν τα κάγκελα κατά τη διάρκεια της νύχτας.