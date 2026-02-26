Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Η Μόσχα ζητά την «άμεση απελευθέρωση» του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του
Η Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε ως «παράδειγμα παραπληροφόρησης» τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν διεξαγάγει συνομιλίες στη Γενεύη
Η Μόσχα απαίτησε σήμερα την άμεση απελευθέρωση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ χαρακτήρισε «ψευδείς ειδήσεις» αναφορές για συνομιλίες για νέο πυρηνικό σύμφωνο με τις ΗΠΑ και κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.
Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα «παρακολουθεί στενά την κατάσταση που περιβάλλει τη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες του νόμιμα εκλεγμένου και νόμιμου προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του».
«Υποστηρίζουμε την άμεση απελευθέρωσή τους από την κράτηση και θα σχολιάσουμε όλες τις άλλες λεπτομέρειες καθώς θα γίνεται διαθέσιμη συγκεκριμένη πληροφόρηση», τόνισε η Ζαχάροβα, χωρίς να παράσχει περαιτέρω στοιχεία για την υποτιθέμενη δίκη ή τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Διάψευση περί πυρηνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ
Σε άλλη αναφορά της ίδιας ενημέρωσης, η Ζαχάροβα χαρακτήρισε ως «παράδειγμα παραπληροφόρησης» τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν διεξαγάγει συνομιλίες στη Γενεύη σχετικά με μια νέα συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα.
«Μπορώ να επιβεβαιώσω: στο περιθώριο των προγραμματισμένων, τονίζω, εκδηλώσεων στο πλαίσιο του υψηλού επιπέδου της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη, πραγματοποιήθηκε συνομιλία μεταξύ αξιωματούχων που εκπροσωπούν τη Ρωσία και τις ΗΠΑ», είπε η εκπρόσωπος.
«Αυτό έγινε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς να τη ακούσει η ρωσική, και τίποτα περισσότερο. Την ίδια στιγμή, δεν ειπώθηκε κάτι θεμελιωδώς καινούργιο», πρόσθεσε, απορρίπτοντας πλήρως την ιδέα ότι επρόκειτο για διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου ή για οποιοδήποτε σημαντικό αποτέλεσμα.
Αμφισβήτηση του ρόλου της ΕΕ σε διαπραγματεύσεις για Ουκρανία
Η Ζαχάροβα σχολίασε επίσης τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει το προσωπικό της Ρωσικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην ΕΕ, χαρακτηρίζοντας κάθε ισχυρισμό ότι η ΕΕ έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την κρίση στην Ουκρανία ως «αβάσιμο».
«Οι αξιώσεις της ΕΕ να έχει οποιοδήποτε μέρος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία είναι, εκ των προτέρων, χωρίς βάση» δήλωσε, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Μόσχας ότι μόνο διαδικασίες υπό ρωσική ηγεσία ή έλεγχο μπορούν να θεωρηθούν έγκυρες.
