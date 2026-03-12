Η TotalEnergies αναστέλλει περίπου το 15% της παγκόσμιας παραγωγής της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Ο γαλλικός όμιλος έκανε γνωστό ότι μια πιο υψηλή τιμή πετρελαίου θα επιτρέψει να αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό η απώλεια παραγωγής στη Μέση Ανατολή