Ο Ερντογάν παρέθεσε δείπνο στους θρησκευτικούς ηγέτες, παρών ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Ο Ερντογάν παρέθεσε δείπνο στους θρησκευτικούς ηγέτες, παρών ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Τον Παναγιώτατο, ο οποίος επέστρεψε αυθημερόν στην Πόλη, συνόδευσε ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ

Ο Ερντογάν παρέθεσε δείπνο στους θρησκευτικούς ηγέτες, παρών ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που απηύθυνε προς τον ίδιο, αλλά και προς τους άλλους θρησκευτικούς ηγέτες της χώρας, μετέβη σήμερα, 10 Μαρτίου 2026, στην 'Αγκυρα, όπου στο Προεδρικό Μέγαρο παρετέθη δείπνο (Iftar), που προσφέρεται κατά την περίοδο του Ραμαζανιού μετά το τέλος της ημερήσιας νηστείας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τις ευχές του προς τον Πρόεδρο Ερντογάν, και δι´ αυτού προς όλους τους μουσουλμάνους της χώρας, για το Ραμαζάνι.

Τον Παναγιώτατο, ο οποίος επέστρεψε αυθημερόν στην Πόλη, συνόδευσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ.

Χθες, Δευτέρα, ανάλογο επίσημο δείπνο παρέθεσε στην 'Αγκυρα η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP). Τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος προσκλήθηκε όπως κάθε χρόνο, εκπροσώπησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ιωακείμ.
