«Οι 5 αθλήτριες είναι ασφαλείς»: Η Αυστραλία έδωσε άσυλο στις παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
Ο Αυστραλός υπουργός Μετανάστευσης φωτογραφήθηκε με τις αθλήτριες - Στη χώρα τους κατηγορήθηκαν για προδοσία επειδή δεν είχαν τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο - Κινδύνευε η ζωή τους αν επέστρεφαν στο Ιράν - Και ο Τραμπ προσφέρθηκε να χορηγήσει άσυλο

Επιμέλεια: Νίκος Μαρουλίδης
Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν έλαβαν τελικά βίζα από την κυβέρνηση της Αυστραλίας, μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Ασιατικό Κύπελλο, σε μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον και συζητήσεις για την ασφάλεια των αθλητριών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, οι πέντε αθλήτριες μεταφέρθηκαν από την αστυνομία σε ασφαλή τοποθεσία, έπειτα από αίτημά τους να παραμείνουν στη χώρα.

Η διαδικασία χορήγησης των ανθρωπιστικών θεωρήσεων ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, δίνοντάς τους το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν μόνιμα στην Αυστραλία.

Οι παίκτριες που έλαβαν τις βίζες είναι οι: Φατεμέ Πασαντιντέχ, Ζάχρα Γκανμπάρι, Ζάχρα Σαρμπαλί, Ατεφέ Ραμαζανζαντέχ και Μόνα Χαμουντί.

Το χρονικό

Το θέμα της ασφάλειας των παικτριών ήρθε στο προσκήνιο όταν η ιρανική ομάδα δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο πριν από αγώνα της διοργάνωσης απέναντι στη Νότια Κορέα την περασμένη εβδομάδα, στις 2 Μαρτίου.

Στον επόμενο αγώνα ωστόσο οι παίκτριες τραγούδησαν κανονικά τον εθνικό ύμνο, ενώ έκαναν και στρατιωτικό χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης, γεγονός που προκάλεσε ερωτηματικά.

Η αρχική τους στάση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ιράν, με συντηρητικούς σχολιαστές να κατηγορούν τις αθλήτριες για «προδοσία» και να ζητούν την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, ενώ άλλοι πιο φανατικοί ζήτησαν μέχρι και τη θανάτωσή τους.

«Σώστε τα κορίτσια μας»

Ακτιβιστές και μέλη της ιρανικής κοινότητας στην Αυστραλία εξέφρασαν φόβους ότι οι παίκτριες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες εάν επέστρεφαν στην πατρίδα τους.

Η ανησυχία αυτή οδήγησε σε κινητοποιήσεις υποστήριξης κατά τη διάρκεια των αγώνων του Ασιατικού Κυπέλλου.

Το βράδυ της Κυριακής (8/3), εκατοντάδες υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο στο Gold Coast και περικύκλωσαν το λεωφορείο της ομάδας φωνάζοντας συνθήματα όπως «σώστε τα κορίτσια μας».

Ορισμένοι διαδηλωτές μάλιστα ξάπλωσαν στον δρόμο προσπαθώντας να εμποδίσουν την αναχώρηση του οχήματος, ενώ οι παίκτριες παρακολουθούσαν από το εσωτερικό.

«Οι 5 αθλήτριες είναι ασφαλείς»: Η Αυστραλία έδωσε άσυλο στις παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν


Τι γίνεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας

Όπως μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το CNN Sports, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας (στο σύνολό της 26 άτομα) παραμένουν εγκλωβισμένα στην Αυστραλία, καθώς καμία χώρα δεν έχει δεχθεί μέχρι στιγμής να επιτρέψει τη διέλευσή τους για την επιστροφή στο Ιράν.

Μάλιστα όπως μεταδίδεται ακόμη δύο μέλη της αποστολής (μία ποδοσφαιρίστρια και ένας προπονητής) υπέβαλαν αίτημα ασύλου.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση δήλωσε ότι η δυνατότητα παραμονής στη χώρα παραμένει ανοιχτή και για τις υπόλοιπες παίκτριες της ομάδας, εφόσον το επιθυμούν. Ωστόσο, όπως επισήμαναν υποστηρικτές των αθλητριών, πολλές από αυτές έχουν οικογένειες και παιδιά στο Ιράν, γεγονός που καθιστά την απόφαση εξαιρετικά δύσκολη.

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας επιβεβαίωσε την απόφαση χορήγησης των ανθρωπιστικών θεωρήσεων στις πέντε αθλήτριες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αναγνωρίζει τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες βρίσκονται οι παίκτριες.

Την ίδια ώρα, το ζήτημα απέκτησε και διεθνή πολιτική διάσταση.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε δημόσια την Αυστραλία να προσφέρει άσυλο στις αθλήτριες, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα ήταν πρόθυμες να τις δεχτούν εάν δεν το έκανε η Καμπέρα. Αργότερα ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τον Αυστραλό πρωθυπουργό και ότι ήδη πέντε παίκτριες είχαν λάβει προστασία.

«Οι 5 αθλήτριες είναι ασφαλείς»: Η Αυστραλία έδωσε άσυλο στις παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Μάλιστα και ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, είχε ήδη καλέσει την Αυστραλία να εξασφαλίσει την ασφάλεια των παικτριών.

«Τα μέλη της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν δέχονται ισχυρές πιέσεις και απειλούνται από την Ισλαμική Δημοκρατία», έγραψε ο γιος του Σάχη στο X. «Διατρέχουν σοβαρές συνέπειες αν επιστρέψουν στο Ιράν. Καλώ την κυβέρνηση της Αυστραλίας να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους και να τους παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη», πρόσθεσε.

Για την ώρα παραμένει ασαφές ποιες συνέπειες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι οικογένειες των παικτριών στο Ιράν, ενώ οι ίδιες καλούνται να πάρουν αποφάσεις που, όπως επισημαίνουν υποστηρικτές τους, μπορεί να επηρεάσουν ολόκληρη τη ζωή τους.
