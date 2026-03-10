«Οι 5 αθλήτριες είναι ασφαλείς»: Η Αυστραλία έδωσε άσυλο στις παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Ο Αυστραλός υπουργός Μετανάστευσης φωτογραφήθηκε με τις αθλήτριες - Στη χώρα τους κατηγορήθηκαν για προδοσία επειδή δεν είχαν τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο - Κινδύνευε η ζωή τους αν επέστρεφαν στο Ιράν - Και ο Τραμπ προσφέρθηκε να χορηγήσει άσυλο