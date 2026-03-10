«Οι 5 αθλήτριες είναι ασφαλείς»: Η Αυστραλία έδωσε άσυλο στις παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
Ο Αυστραλός υπουργός Μετανάστευσης φωτογραφήθηκε με τις αθλήτριες - Στη χώρα τους κατηγορήθηκαν για προδοσία επειδή δεν είχαν τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο - Κινδύνευε η ζωή τους αν επέστρεφαν στο Ιράν - Και ο Τραμπ προσφέρθηκε να χορηγήσει άσυλο
Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, οι πέντε αθλήτριες μεταφέρθηκαν από την αστυνομία σε ασφαλή τοποθεσία, έπειτα από αίτημά τους να παραμείνουν στη χώρα.
Η διαδικασία χορήγησης των ανθρωπιστικών θεωρήσεων ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, δίνοντάς τους το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν μόνιμα στην Αυστραλία.
Last night I was able to tell five women from the Iranian Women’s Soccer team that they are welcome to stay in Australia, to be safe and have a home here. pic.twitter.com/2JQp9q9Z8W— Tony Burke (@Tony_Burke) March 9, 2026
Οι παίκτριες που έλαβαν τις βίζες είναι οι: Φατεμέ Πασαντιντέχ, Ζάχρα Γκανμπάρι, Ζάχρα Σαρμπαλί, Ατεφέ Ραμαζανζαντέχ και Μόνα Χαμουντί.
Το χρονικόΤο θέμα της ασφάλειας των παικτριών ήρθε στο προσκήνιο όταν η ιρανική ομάδα δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο πριν από αγώνα της διοργάνωσης απέναντι στη Νότια Κορέα την περασμένη εβδομάδα, στις 2 Μαρτίου.
Στον επόμενο αγώνα ωστόσο οι παίκτριες τραγούδησαν κανονικά τον εθνικό ύμνο, ενώ έκαναν και στρατιωτικό χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης, γεγονός που προκάλεσε ερωτηματικά.
🔴 Iran’s women footballers refused to sing their country’s national anthem before their Asia Cup match against South Korea on Monday night— Telegraph Football (@TeleFootball) March 3, 2026
Find out more ⬇️https://t.co/Ib8jmCELDx pic.twitter.com/pYYrZk9abT
Η αρχική τους στάση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ιράν, με συντηρητικούς σχολιαστές να κατηγορούν τις αθλήτριες για «προδοσία» και να ζητούν την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, ενώ άλλοι πιο φανατικοί ζήτησαν μέχρι και τη θανάτωσή τους.
🇮🇷 En esta ocasión, antes de enfrentarse a Australia en la Copa Asiática Femenina de la AFC, la selección de Irán ha realizado el saludo militar mientras sonaba su himno.pic.twitter.com/QiZmUzDypv— Real Politik FC (@RPolitikFC) March 5, 2026
«Σώστε τα κορίτσια μας»Ακτιβιστές και μέλη της ιρανικής κοινότητας στην Αυστραλία εξέφρασαν φόβους ότι οι παίκτριες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες εάν επέστρεφαν στην πατρίδα τους.
Η ανησυχία αυτή οδήγησε σε κινητοποιήσεις υποστήριξης κατά τη διάρκεια των αγώνων του Ασιατικού Κυπέλλου.
Το βράδυ της Κυριακής (8/3), εκατοντάδες υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο στο Gold Coast και περικύκλωσαν το λεωφορείο της ομάδας φωνάζοντας συνθήματα όπως «σώστε τα κορίτσια μας».
Ορισμένοι διαδηλωτές μάλιστα ξάπλωσαν στον δρόμο προσπαθώντας να εμποδίσουν την αναχώρηση του οχήματος, ενώ οι παίκτριες παρακολουθούσαν από το εσωτερικό.
Iran Women’s Team Faces Backlash After Silent Anthem Protest at Asian Cup— Washington Eye (@washington_EY) March 9, 2026
Fans chanted “Save our girls” outside the stadium after players refused to sing the national anthem an act that Iranian state media condemned as “traitorous,” raising fears of punishment when they return… pic.twitter.com/gKp4HX8x7l
Τι γίνεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδαςΌπως μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το CNN Sports, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας (στο σύνολό της 26 άτομα) παραμένουν εγκλωβισμένα στην Αυστραλία, καθώς καμία χώρα δεν έχει δεχθεί μέχρι στιγμής να επιτρέψει τη διέλευσή τους για την επιστροφή στο Ιράν.
Μάλιστα όπως μεταδίδεται ακόμη δύο μέλη της αποστολής (μία ποδοσφαιρίστρια και ένας προπονητής) υπέβαλαν αίτημα ασύλου.
Η αυστραλιανή κυβέρνηση δήλωσε ότι η δυνατότητα παραμονής στη χώρα παραμένει ανοιχτή και για τις υπόλοιπες παίκτριες της ομάδας, εφόσον το επιθυμούν. Ωστόσο, όπως επισήμαναν υποστηρικτές των αθλητριών, πολλές από αυτές έχουν οικογένειες και παιδιά στο Ιράν, γεγονός που καθιστά την απόφαση εξαιρετικά δύσκολη.
Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας επιβεβαίωσε την απόφαση χορήγησης των ανθρωπιστικών θεωρήσεων στις πέντε αθλήτριες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αναγνωρίζει τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες βρίσκονται οι παίκτριες.
Την ίδια ώρα, το ζήτημα απέκτησε και διεθνή πολιτική διάσταση.
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε δημόσια την Αυστραλία να προσφέρει άσυλο στις αθλήτριες, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα ήταν πρόθυμες να τις δεχτούν εάν δεν το έκανε η Καμπέρα. Αργότερα ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τον Αυστραλό πρωθυπουργό και ότι ήδη πέντε παίκτριες είχαν λάβει προστασία.
Μάλιστα και ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, είχε ήδη καλέσει την Αυστραλία να εξασφαλίσει την ασφάλεια των παικτριών.
«Τα μέλη της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν δέχονται ισχυρές πιέσεις και απειλούνται από την Ισλαμική Δημοκρατία», έγραψε ο γιος του Σάχη στο X. «Διατρέχουν σοβαρές συνέπειες αν επιστρέψουν στο Ιράν. Καλώ την κυβέρνηση της Αυστραλίας να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους και να τους παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη», πρόσθεσε.
Για την ώρα παραμένει ασαφές ποιες συνέπειες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι οικογένειες των παικτριών στο Ιράν, ενώ οι ίδιες καλούνται να πάρουν αποφάσεις που, όπως επισημαίνουν υποστηρικτές τους, μπορεί να επηρεάσουν ολόκληρη τη ζωή τους.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr