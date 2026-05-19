Διαβεβαιώσεις Χέγκσεθ στην Πολωνία ότι οι ΗΠΑ είναι προσηλωμένες στην ασφάλεια της χώρας
Τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού υπουργού Άμυνας με τον Πολωνό ομόλογό του μετά τις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον για απόσυρση στρατευμάτων από την Ευρώπη
Η διαδικασία αναδιάταξης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για τη μείωση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στην Πολωνία, έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα X, ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.
«Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την άμυνα και την ασφάλεια της Πολωνίας παραμένει αμετάβλητη», έγραψε επίσης μετά τη συνομιλία του με τον Πιτ Χέγκσεθ.
🇵🇱🇺🇸 Polish Minister of National Defence Władysław Kosiniak-Kamysz and the Pentagon chief Pete Hegseth held a phone call on Tuesday.— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) May 19, 2026
"The process of redeploying US military forces and assets in Europe is underway, but no decision has been made to reduce US military capabilities…
Questions over America’s military footprint in Europe are putting Poland in the spotlight.— TVP World (@TVPWorld_com) May 19, 2026
After speaking with U.S. Defense Secretary Pete Hegseth, Polish Defense Minister Władysław Kosiniak-Kamysz said that no decision has been made to reduce…
