Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά απ' την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προέτρεψε τις αυστραλιανές αρχές να μην τις στείλει πίσω στην Τεχεράνη, γιατί κινδυνεύει η ασφάλειά τους όπως ισχυρίστηκε