Συμβούλιο Ασφαλείας: Απειλές της Ρωσίας στη Λετονία για ουκρανικά drone, σφοδρή επίπληξη από τις ΗΠΑ

πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία σχεδιάζει να εκτοξεύσει στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από τηνκαι άλλες χώρες της Βαλτικής, τις οποίες προειδοποίησε λέγοντας ότι το γεγονός ότι είναι μέλη του ΝΑΤΟ δεν θα τις προστατέψει από τα αντίποινα.Ο Νεμπένζια μιλώντας κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας τουσχετικά με την ασφάλεια στην Ουκρανία, ισχυρίσθηκε ότι το Κίεβο έχει ήδη αναπτύξει δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Λετονία.Η εκπρόσωπος της Λετονίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, Σανίτα Παβλούτα –Ντεσλάντες απέρριψε τις δηλώσεις ως «καθαρή φαντασία». Η Τάμι Μπρους, αναπληρώτρια πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, προειδοποίησε λέγοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι «χώρος για απειλές εναντίον ενός μέλους του συμβουλίου» και είπε ότι οι ΗΠΑ θα τηρήσουν όλες τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.