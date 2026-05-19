Συμβούλιο Ασφαλείας: Απειλές της Ρωσίας στη Λετονία για ουκρανικά drone, σφοδρή επίπληξη από τις ΗΠΑ
Η Ρωσία, ισχυριζόμενη ότι η Λετονία επιτρέπει την Ουκρανία να αναπτύξει μη πεναδρωμένων αεροσκαφών στο έδαφος της, απειλεί με αντίποινα τις χώρες της Βαλτικής
Ο Ρώσος πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία σχεδιάζει να εκτοξεύσει στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από την Λετονία και άλλες χώρες της Βαλτικής, τις οποίες προειδοποίησε λέγοντας ότι το γεγονός ότι είναι μέλη του ΝΑΤΟ δεν θα τις προστατέψει από τα αντίποινα.
Ο Νεμπένζια μιλώντας κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την ασφάλεια στην Ουκρανία, ισχυρίσθηκε ότι το Κίεβο έχει ήδη αναπτύξει δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Λετονία.
Η εκπρόσωπος της Λετονίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, Σανίτα Παβλούτα –Ντεσλάντες απέρριψε τις δηλώσεις ως «καθαρή φαντασία». Η Τάμι Μπρους, αναπληρώτρια πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, προειδοποίησε λέγοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι «χώρος για απειλές εναντίον ενός μέλους του συμβουλίου» και είπε ότι οι ΗΠΑ θα τηρήσουν όλες τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
