Συμβούλιο Ασφαλείας: Απειλές της Ρωσίας στη Λετονία για ουκρανικά drone, σφοδρή επίπληξη από τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας: Απειλές της Ρωσίας στη Λετονία για ουκρανικά drone, σφοδρή επίπληξη από τις ΗΠΑ

Η Ρωσία, ισχυριζόμενη ότι η Λετονία επιτρέπει την Ουκρανία να αναπτύξει μη πεναδρωμένων αεροσκαφών στο έδαφος της, απειλεί με αντίποινα τις χώρες της Βαλτικής


Συμβούλιο Ασφαλείας: Απειλές της Ρωσίας στη Λετονία για ουκρανικά drone, σφοδρή επίπληξη από τις ΗΠΑ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ρώσος πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία σχεδιάζει να εκτοξεύσει στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από την Λετονία και άλλες χώρες της Βαλτικής, τις οποίες προειδοποίησε λέγοντας ότι το γεγονός ότι είναι μέλη του ΝΑΤΟ δεν θα τις προστατέψει από τα αντίποινα.

Ο Νεμπένζια μιλώντας κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την ασφάλεια στην Ουκρανία, ισχυρίσθηκε ότι το Κίεβο έχει ήδη αναπτύξει δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Λετονία.

Η εκπρόσωπος της Λετονίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, Σανίτα Παβλούτα –Ντεσλάντες απέρριψε τις δηλώσεις ως «καθαρή φαντασία». Η Τάμι Μπρους, αναπληρώτρια πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, προειδοποίησε λέγοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι «χώρος για απειλές εναντίον ενός μέλους του συμβουλίου» και είπε ότι οι ΗΠΑ θα τηρήσουν όλες τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης