Οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής Ιράν αυτή τη φορά τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους και χαιρέτησαν στρατιωτικά
SPORTS
Εθνική Ιράν Κύπελλο Ασίας Ποδόσφαιρο ύμνος

Οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής Ιράν αυτή τη φορά τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους και χαιρέτησαν στρατιωτικά

Η ομάδα του Ιράν συμμετέχει κανονικά στο Κύπελλο Ασίας και οι παίκτριες της αν και κόντρα στη Νότια Κορέα δεν τραγούδησαν τον εθνικό τους ύμνο με την οικοδέσποινα Αυστραλία άλλαξαν γνώμη

Οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής Ιράν αυτή τη φορά τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους και χαιρέτησαν στρατιωτικά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν αγωνίζεται κανονικά στο Κύπελλο Ασίας, το οποίο διεξάγεται στην Αυστραλία, καθώς η αποστολής της ομάδας πρόλαβε να φύγει από την χώρα πριν από την έναρξη των βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Είναι λογικό πως τα «φώτα» έπεσαν πάνω στην εθνική του Ιράν, η οποία έδωσε το πρώτο της ματς κόντρα στη Νότια Κορέα στις 2 Μαρτίου.

Οι παίκτριες της ομάδας δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και σύμφωνα με το AP, η στάση τους ερμηνεύτηκε είτε ως πράξη αντίστασης προς το θεοκρατικό καθεστώς, είτε ως δείγμα πένθους.

Πάντως, στο παιχνίδι της Πέμπτης (5/3) κόντρα στην Αυστραλία, οι ποδοσφαιρίστριες του Ιράν τραγούδησαν κανονικά τον εθνικό ύμνο, ενώ έκαναν και στρατιωτικό χαιρετισμό κατά την διάρκεια της ανάκρουσης.


Όπως αναφέρει το διεθνές πρακτορείο, οι παίκτριες αρνούνται να σχολιάσουν τις επιθέσεις ή τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η προπονήτρια της ομάδας δήλωσε μάλιστα πως είναι σημαντικό να παραμείνουν συγκεντρωμένες στο τουρνουά.

Πάντως, μία ημέρα πριν από την έναρξη του Κυπέλλου Ασίας, η παίκτρια Σάρα Ντιντάρ, δάκρυσε όταν ρωτήθηκε για τον πόλεμο: «Προφανώς όλες ανησυχούμε και είμαστε στεναχωρημένες για ό,τι συνέβη στο Ιράν και στις οικογένειές μας εκεί.

Ελπίζω για την χώρα μας να έχει καλές ειδήσεις στο μέλλον και ελπίζω η πατρίδα μου να πατήσει στα πόδια της γερά».

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης