Οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής Ιράν αυτή τη φορά τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους και χαιρέτησαν στρατιωτικά
Η ομάδα του Ιράν συμμετέχει κανονικά στο Κύπελλο Ασίας και οι παίκτριες της αν και κόντρα στη Νότια Κορέα δεν τραγούδησαν τον εθνικό τους ύμνο με την οικοδέσποινα Αυστραλία άλλαξαν γνώμη
Η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν αγωνίζεται κανονικά στο Κύπελλο Ασίας, το οποίο διεξάγεται στην Αυστραλία, καθώς η αποστολής της ομάδας πρόλαβε να φύγει από την χώρα πριν από την έναρξη των βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Είναι λογικό πως τα «φώτα» έπεσαν πάνω στην εθνική του Ιράν, η οποία έδωσε το πρώτο της ματς κόντρα στη Νότια Κορέα στις 2 Μαρτίου.
Οι παίκτριες της ομάδας δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και σύμφωνα με το AP, η στάση τους ερμηνεύτηκε είτε ως πράξη αντίστασης προς το θεοκρατικό καθεστώς, είτε ως δείγμα πένθους.
Πάντως, στο παιχνίδι της Πέμπτης (5/3) κόντρα στην Αυστραλία, οι ποδοσφαιρίστριες του Ιράν τραγούδησαν κανονικά τον εθνικό ύμνο, ενώ έκαναν και στρατιωτικό χαιρετισμό κατά την διάρκεια της ανάκρουσης.
Όπως αναφέρει το διεθνές πρακτορείο, οι παίκτριες αρνούνται να σχολιάσουν τις επιθέσεις ή τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η προπονήτρια της ομάδας δήλωσε μάλιστα πως είναι σημαντικό να παραμείνουν συγκεντρωμένες στο τουρνουά.
Πάντως, μία ημέρα πριν από την έναρξη του Κυπέλλου Ασίας, η παίκτρια Σάρα Ντιντάρ, δάκρυσε όταν ρωτήθηκε για τον πόλεμο: «Προφανώς όλες ανησυχούμε και είμαστε στεναχωρημένες για ό,τι συνέβη στο Ιράν και στις οικογένειές μας εκεί.
Ελπίζω για την χώρα μας να έχει καλές ειδήσεις στο μέλλον και ελπίζω η πατρίδα μου να πατήσει στα πόδια της γερά».
