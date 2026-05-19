Δείτε βίντεο: Μεγάλες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια καίνε τεράστιες εκτάσεις, χιλιάδες εκκενώσεις και καταστροφές

Μεγάλες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια καίνε τεράστιες εκτάσεις, χιλιάδες εκκενώσεις και καταστροφές
Σύμφωνα με το BBC, η πυρκαγιά Σάντι στη Σίμι Βάλεϊ εξαπλώνεται σε περισσότερα από 1.300 στρέμματα, ενώ φωτιά πλήττει και το εθνικό πάρκο των νησιών Τσάνελ με έκταση 6.000 στρεμμάτων
Μάλιστα, δορυφορικές εικόνες έδειξαν την έκταση δύο πυρκαγιών στη νότια Καλιφόρνια, με χιλιάδες κατοικίες να εκκενώνονται. Η πυρκαγιά Σάντι ξεκίνησε τη Δευτέρα στη Σίμι Βάλεϊ, βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, ενώ ταυτόχρονα μεγάλη φωτιά κατακαίει το νησί Σάντα Ρόσα των νησιών Τσάνελ.
SOUTHERN CALIFORNIA FIRE UPDATE: More than 1,300 acres have burned and about 30,000 people have been evacuated so far as the fire continues in Simi Valley, California. pic.twitter.com/yaAvWd2Gk7— Breaking911 (@Breaking911) May 19, 2026
Οι δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν την έκταση δύο πυρκαγιών που μαίνονται στη νότια Καλιφόρνια. Η πυρκαγιά Σάντι εκδηλώθηκε τη Δευτέρα το πρωί, βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ. Οι δορυφορικές λήψεις που τραβήχτηκαν λίγο μετά το μεσημέρι τοπική ώρα δείχνουν μεγάλο σύννεφο καπνού να υψώνεται νότια της πόλης.
Οι πυροσβεστικές αρχές της Καλιφόρνια ενημέρωσαν το πρωί της Τρίτης ότι 750 πυροσβέστες υποστηρίζονται από «ελικόπτερα νυχτερινής ρίψης νερού» για να κατασβέσουν τα κύρια μέτωπα.
Η Αστυνομία της Σίμι Βάλεϊ δήλωσε ότι έλαβε αναφορά για άτομο που «χτύπησε έναν βράχο με τρακτέρ», γεγονός που προκάλεσε τη φωτιά, σύμφωνα με το CBS, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.
Η πυρκαγιά έχει επεκταθεί σε 1.364 στρέμματα (550 εκτάρια) και δεν έχει ακόμη ελεγχθεί σε κανένα σημείο, σύμφωνα με τις αρχές. Τα δεδομένα από την πλατφόρμα παρακολούθησης πυρκαγιών της NASA δείχνουν ενεργά μέτωπα που κινούνται νότια κατά τη διάρκεια της νύχτας έως την Τρίτη.
Two #fires have erupted across Southern California in the last week. Their smoke and heat were captured yesterday from @NOAA's #GOESWest (#GOES18) 🛰️. According to @VCFD_PIO, Ventura County's #SandyFire has scorched 1,385 acres and is 5% contained. In the Channel Islands, the… pic.twitter.com/2LD6sNL3CG— NOAA Satellites (@NOAASatellites) May 19, 2026
Περισσότερα από 10.000 σπίτια έχουν εκκενωθεί από τη Simi Valley και τις γύρω κοινότητες, όπως ανέφερε ο Νιούσομ, ενώ άλλες 3.500 κατοικίες βρίσκονται υπό προειδοποίηση εκκένωσης, επεκτεινόμενες στην κοντινή κομητεία του Λος Άντζελες. Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, τόνισε ότι οι αρχές δεν αναμένουν εξάπλωση της φωτιάς προς την πόλη, αλλά έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις «από υπερβολική προφύλαξη».
Η εξάπλωση της πυρκαγιάς επιταχύνθηκε από τους ισχυρούς ανέμους το πρωί της Δευτέρας, που υποχώρησαν αργότερα μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής. Οι σχολικές αρχές της περιοχής ανακοίνωσαν την αναβολή μαθημάτων σε όλα τα σχολεία της περιοχής για την Τρίτη.
Υπενθυμίζεται ότι περίπου 30 άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 10.000 σπίτια είχαν καταστραφεί από γρήγορα εξαπλούμενες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες τον Ιανουάριο του 2025.
Ταυτόχρονα, δορυφορικές εικόνες δείχνουν πυρκαγιά στο νησί Santa Rosa, κοντά στην ακτή του Λος Άντζελες, που έχει κάψει 14.600 στρέμματα (6.000 εκτάρια) του Εθνικού Πάρκου των Νησιών Τσάνελ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ. Η φωτιά είχε αναφερθεί πρώτη φορά την Παρασκευή, αλλά μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ οι πυροσβεστικές αρχές της Καλιφόρνια δεν είχαν καταφέρει να ελέγξουν κανένα τμήμα της.
Τουλάχιστον 70 πυροσβέστες και δασοφύλακες μάχονται για την κατάσβεση της φωτιάς. Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανέφερε ότι άνδρας 67 ετών διασώθηκε από την ακτή του νησιού, σύμφωνα με το CBS.
Το νησί Santa Rosa είναι ένα από τα πέντε νησιά Channel στη νότια ακτή της Καλιφόρνια και σχεδόν ακατοίκητο, αλλά οι ειδικοί επισημαίνουν ότι διαθέτει μοναδικό οικοσύστημα χλωρίδας και πανίδας. Η δορυφορική παρακολούθηση πυρκαγιών της NASA δείχνει ότι η φωτιά κινήθηκε βορειοανατολικά το Σαββατοκύριακο και πλέον φαίνεται να εξαπλώνεται προς το εσωτερικό.
