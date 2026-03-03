Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο της χώρας, δείτε βίντεο
Η συμβολική κίνηση των αθλητριών από το Ιράν έγινε στον εναρκτήριο αγώνα του Ασιατικού Κυπέλλου Γυναικών

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού προχώρησαν οι αθλήτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν το βράδυ της Δευτέρας όταν κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου αγώνα του Ασιατικού Κυπέλλου Γυναικών, αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι γυναίκες του Ιράν κοίταζαν μπροστά τους σχεδόν ακίνητες ενώ το κοινό φαινόταν να τις αποδοκιμάζει πριν την έναρξη του αγώνα με τη Νότια Κορέα που έληξε με ήττα 3-0 για τις Ιρανές.

Από την πλευρά της η προπονήτρια του Ιράν, Μαρτζιγιέ Τζαφαρί φαινόταν χαμογελαστή να παρακολουθεί τη σιωπή των παικτριών της από την άκρη του γηπέδου.

