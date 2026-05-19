Για πρώτη φορά στην Ευρώπη πέθανε πολική αρκούδα από γρίπη των πτηνών
Το Κτηνιατρικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας ανέφερε ότι εντόπισε τον ιό και σε έναν νεκρό θαλάσσιο ίππο -Εξήγησε ότι τα θηλαστικά μολύνονται λόγω άμεσης επαφής με πουλιά ή με άλλα θηλαστικά και ερευνά αν ο ιός ήταν μεταλλαγμένος
Ο ιός της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε σε μια νεκρή πολική αρκούδα στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ της Αρκτικής, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε αυτό το είδος θηλαστικού στην Ευρώπη, ανακοίνωσε μια νορβηγική υπηρεσία.
Το Κτηνιατρικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας ανέφερε ότι εντόπισε τον ιό και σε έναν νεκρό θαλάσσιο ίππο, επίσης στα Σβάλμπαρντ. Τα νησιά αυτά βρίσκονται στη μέση του πελάγους, ανάμεσα στον Βόρειο Πόλο και την ηπειρωτική Ευρώπη.
Ο εξαιρετικά μολυσματικός ιός της γρίπης των πτηνών εντοπίζεται σε ολοένα και περισσότερα θηλαστικά στην Ευρώπη.
«Ταυτόχρονα, έχει εξαπλωθεί και σε νέες περιοχές, όπως στην Αρκτική, όπου μπορεί να έχει συνέπειες για τους ευάλωτους πληθυσμούς ζώων και τα οικοσυστήματα», σημείωσε το Ινστιτούτο.
Η παγκόσμια εξάπλωση της γρίπης των πτηνών ανησυχεί τις κυβερνήσεις και τους πτηνοτρόφους, αφού τα τελευταία χρόνια εξολόθρευσε ολόκληρα σμήνη, διατάραξε τον ανεφοδιασμό, οδήγησε σε αύξηση της τιμής των τροφίμων και αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης στον άνθρωπο.
Το νορβηγικό Ινστιτούτο εξήγησε ότι τα θηλαστικά μολύνονται λόγω άμεσης επαφής με πουλιά ή με άλλα θηλαστικά και ότι ερευνά αν ο ιός που εντοπίστηκε στην πολική αρκούδα και τον θαλάσσιο ίππο ήταν μεταλλαγμένος. Ο ιός ήταν του υποτύπου H5N5 που τα τελευταία χρόνια έχει εντοπιστεί σε πουλιά, σε αρκτικές αλεπούδες και σε έναν άλλο θαλάσσιο ίππο στα Σβάλμπαρντ.
Bird flu has been detected in a dead polar bear in the Arctic Svalbard archipelago, the first time the virus has been found in the species in Europe, a Norwegian government agency said on Tuesday. https://t.co/yjIoaQ4RTL https://t.co/yjIoaQ4RTL— Reuters Health (@Reuters_Health) May 19, 2026
