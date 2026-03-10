Νετανιάχου για Ιράν: «Σπάμε τα κόκκαλα του καθεστώτος και ακόμη δεν έχουμε τελειώσει»
Μπενιαμίν Νετανιάχου Επίθεση στο Ιράν Μέση Ανατολή Τεχεράνη

Νετανιάχου για Ιράν: «Σπάμε τα κόκκαλα του καθεστώτος και ακόμη δεν έχουμε τελειώσει»

«Φιλοδοξούμε να οδηγήσουμε τον ιρανικό λαό να σπάσει τον ζυγό της τυραννίας. Τελικά, εξαρτάται από αυτούς»,  δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ «σπάει τα κόκκαλα» του ιρανικού καθεστώτος από την αρχή της επίθεσης που εξαπέλυσε στις 28 Φεβρουαρίου από κοινού με τις ΗΠΑ, αλλά πρόσθεσε ότι «ακόμη δεν έχει τελειώσει».

«Φιλοδοξούμε να οδηγήσουμε τον ιρανικό λαό να σπάσει τον ζυγό της τυραννίας. Τελικά, εξαρτάται από αυτούς», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε κέντρο επειγόντων περιστατικών του ισραηλινού υπουργείου Υγείας. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής τους σπάμε τα κόκαλα - και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα», πρόσθεσε.
