Το Ιράν μπορεί να ανακτήσει το θαμμένο κάτω από το Ισφαχάν εμπλουτισμένο ουράνιο, ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν την αποστολή ειδικών δυνάμεων, για να το προλάβουν