Ιράν όπως Βενεζουέλα: Το ιδανικό σενάριο στο μυαλό του Τραμπ για την επόμενη μέρα του πολέμου, ποιες επιλογές για χερσαία επιχείρηση εξετάζει

Σύμφωνα με το NBC, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει το ιρανικό ουράνιο να βρίσκεται υπό έλεγχο και τις ΗΠΑ να συνεργάζονται με ένα νέο καθεστώς στην παραγωγή πετρελαίου - Ο ρόλος της Νήσου Χαργκ στον Περσικό και η πιθανότητα ανάπτυξης Αμερικανών στρατιωτών στο σημείο