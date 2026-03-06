Η στιγμή βομβαρδισμού σχολείου στην πόλη Καζβίν του Ιράν την πρώτη μέρα του πολέμου, δείτε βίντεο
Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε απαντήσεις μετά από την πολύνεκρη επίθεση σε ιρανικό δημοτικό σχολείο θηλέων το περασμένο Σάββατο
Τη στιγμή βομβαρδισμού ενός σχολείου αρρένων στην πόλη Καζβίν στο βόρειο Ιράν, την πρώτη μέρα της κοινής αεροπορικής επιδρομής ΗΠΑ και Ισραήλ, έπιασε κάμερα ασφαλείας του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών αρχών, ένας έφηβος έχασε τη ζωή του κατά τον βομβαρδισμό.
WATCH: CCTV footage of U.S.–Israeli attack near Iran's Qazvin boys’ school, resulting in the killing of a teenager on the first day of the war. pic.twitter.com/UhgQHDxfGc— Clash Report (@clashreport) March 6, 2026
