Η στιγμή βομβαρδισμού σχολείου στην πόλη Καζβίν του Ιράν την πρώτη μέρα του πολέμου, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Σχολείο Ισραήλ ΗΠΑ βομβαρδισμός

Η στιγμή βομβαρδισμού σχολείου στην πόλη Καζβίν του Ιράν την πρώτη μέρα του πολέμου, δείτε βίντεο

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε απαντήσεις μετά από την πολύνεκρη επίθεση σε ιρανικό δημοτικό σχολείο θηλέων το περασμένο Σάββατο

Η στιγμή βομβαρδισμού σχολείου στην πόλη Καζβίν του Ιράν την πρώτη μέρα του πολέμου, δείτε βίντεο
Μάριος Παρλιάρος
19 ΣΧΟΛΙΑ
Τη στιγμή βομβαρδισμού ενός σχολείου αρρένων στην πόλη Καζβίν στο βόρειο Ιράν, την πρώτη μέρα της κοινής αεροπορικής επιδρομής ΗΠΑ και Ισραήλ, έπιασε κάμερα ασφαλείας του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών αρχών, ένας έφηβος έχασε τη ζωή του κατά τον βομβαρδισμό.

Δείτε το βίντεο



Στο μεταξύ, ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε απαντήσεις μετά από την πολύνεκρη επίθεση στο ιρανικό δημοτικό σχολείο θηλέων το περασμένο Σάββατο, καθώς έρευνες των μέσων ενημέρωσης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανότατα υπεύθυνες.

Συγκεκριμένα, την πρώτη ημέρα του πολέμου, το περασμένο Σάββατο, μια επίθεση έπληξε ένα δημοτικό σχολείο στην πόλη Μιναμπ, στο νότιο Ιράν, και σκότωσε τουλάχιστον 150 άτομα, σύμφωνα με ιρανικές αρχές.

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Βόλκερ Τερκ, καταδίκασε «αυτό το απολύτως τραγικό περιστατικό» και εξέφρασε την ελπίδα οι έρευνες να είναι «άμεσες και να διεξαχθούν με πλήρη διαφάνεια». «Αναμένουμε επίσης να αποδοθούν ευθύνες, διότι είναι προφανές ότι έγιναν λάθη», δηλώνει στους δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, η οποία έλαβε χώρα κοντά σε περιοχές που ελέγχονται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
Μάριος Παρλιάρος
19 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης