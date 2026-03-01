Ιράν: Στους 148 νεκροί από την επίθεση στο δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ
Ιράν: Στους 148 νεκροί από την επίθεση στο δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ
Η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων είναι μικρές μαθήτριες - Αναφορές για 95 τραυματίες – Εργασίες για την απομάκρυνση των ερειπίων – Άλλοι δύο μαθητές αναφέρεται ότι σκοτώθηκαν σε άλλη επίθεση σε σχολείο ανατολικά της Τεχεράνης
Στους 148 νεκρούς ανέρχεται ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την πυραυλική επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, που εξαπέλυσαν Ισραήλ και ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ανεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, οι τραυματίες ανέρχονται σε 95. Τα περισσότερα θύματα είναι μικρές μαθήτριες.
Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση απομάκρυνσης των ερειπίων.
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κοινοποίησε φωτογραφία από το σημείο της επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι το σχολείο θηλέων καταστράφηκε και ότι σκοτώθηκαν «αθώα παιδιά».
«Αυτά τα εγκλήματα κατά του ιρανικού λαού δεν θα μείνουν αναπάντητα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, καταδίκασε επίσης το «κατάφωρο έγκλημα» και κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει δράση.
Σε ξεχωριστή αναφορά, το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι τουλάχιστον δύο μαθητές σκοτώθηκαν σε άλλη ισραηλινή επίθεση που έπληξε σχολείο ανατολικά της Τεχεράνης.
📹 Debris removal operation is still underway after Israeli missiles strike a girls’ primary school in #Minab.— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) March 1, 2026
148 people were killed in the Israeli-American attack, and 95 others were injured. pic.twitter.com/0dXdxukI7u
