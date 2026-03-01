Ιράν: Στους 148 νεκροί από την επίθεση στο δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ

Στους 148 νεκρούς ανέρχεται ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την πυραυλική επίθεση σεστηπου εξαπέλυσανκαιΣύμφωνα με το ανεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, οι τραυματίες ανέρχονται σε 95. Τα περισσότερα θύματα είναι μικρές μαθήτριες.Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση απομάκρυνσης των ερειπίων.Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικώνοινοποίησε φωτογραφία από το σημείο της επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι το σχολείο θηλέων καταστράφηκε και ότι σκοτώθηκαν «αθώα παιδιά».«Αυτά τα εγκλήματα κατά τουδεν θα μείνουν αναπάντητα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών,καταδίκασε επίσης το «κατάφωρο έγκλημα» και κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει δράση.Σε ξεχωριστή αναφορά, το ιρανικό πρακτορείομετέδωσε ότι τουλάχιστον δύο μαθητές σκοτώθηκαν σε άλλη ισραηλινή επίθεση που έπληξε σχολείο ανατολικά της Τεχεράνης.