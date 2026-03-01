Ιράν: Στους 148 νεκροί από την επίθεση στο δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Ισραήλ ΗΠΑ

Ιράν: Στους 148 νεκροί από την επίθεση στο δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ

Η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων είναι μικρές μαθήτριες - Αναφορές για 95 τραυματίες – Εργασίες για την απομάκρυνση των ερειπίων – Άλλοι δύο μαθητές αναφέρεται ότι σκοτώθηκαν σε άλλη επίθεση σε σχολείο ανατολικά της Τεχεράνης

Ιράν: Στους 148 νεκροί από την επίθεση στο δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ
46 ΣΧΟΛΙΑ
Στους 148 νεκρούς ανέρχεται ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την πυραυλική επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, που εξαπέλυσαν Ισραήλ και ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ανεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, οι τραυματίες ανέρχονται σε 95. Τα περισσότερα θύματα είναι μικρές μαθήτριες. 

Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση απομάκρυνσης των ερειπίων.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κοινοποίησε φωτογραφία από το σημείο της επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι το σχολείο θηλέων καταστράφηκε και ότι σκοτώθηκαν «αθώα παιδιά».

«Αυτά τα εγκλήματα κατά του ιρανικού λαού δεν θα μείνουν αναπάντητα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.



Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, καταδίκασε επίσης το «κατάφωρο έγκλημα» και κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει δράση.

Σε ξεχωριστή αναφορά, το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι τουλάχιστον δύο μαθητές σκοτώθηκαν σε άλλη ισραηλινή επίθεση που έπληξε σχολείο ανατολικά της Τεχεράνης.
46 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης