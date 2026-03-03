Θρήνος στις κηδείες των μαθητριών που σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο στο Ιράν, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Επίθεση στο Ιράν Κηδείες Μαθήτριες Σχολείο

Θρήνος στις κηδείες των μαθητριών που σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο στο Ιράν, δείτε βίντεο

Με εικόνες στα χέρια, γονείς, συγγενείς και απλός κόσμος θρηνούν και φωνάζουν συνθήματα κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Θρήνος και οργή επικρατεί στις κηδείες των δεκάδων νέων μαθητριών που σκοτώθηκαν στις τάξεις τους, την πρώτη ημέρα των αεροπορικών επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ιράν, τουλάχιστον 168 μαθήτριες έχασαν τη ζωή τους όταν αεροπορικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ χτύπησαν το δημοτικό σχολείο Shajare Tayyiba Girls’ στην πόλη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, το πρωί του Σαββάτου.



Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τους δρόμους του κέντρου της Μινάμπ και συγκεντρώθηκε μπροστά στα ερείπια του σχολείου, σύμφωνα με το κρατικό ραδιόφωνο του Ιράν IRIB. Με εικόνες στα χέρια, γονείς, συγγενείς και απλός κόσμος θρηνούν και φωνάζουν συνθήματα κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.



Το σχολείο βρίσκεται περίπου 60 μέτρα από μια ιρανική στρατιωτική βάση. Το Σάββατο, όταν ρωτήθηκε για την επίθεση, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι «είμαστε ενήμεροι για τις αναφορές και τις εξετάζουμε».

LIVE: Mass Funeral for Children Killed in School Bombing in Iran | US Iran War | Israel vs Iran


Βίντεο μετά την επίθεση στο σχολείο: 


