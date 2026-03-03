Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί μετά από κατάρρευση γέφυρας στην Ισπανία
Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί μετά από κατάρρευση γέφυρας στην Ισπανία
Διασώθηκε ένας και αγνοούνται δύο
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και η τύχη άλλων δύο αγνοείται μετά την κατάρρευση μιας ξύλινης γέφυρας σε παραλία της Σανταντέρ, στη βόρεια Ισπανία.
«Αναζητούνται δύο αγνοούμενοι αφού έπεσαν στο νερό από μια γέφυρα στην περιοχή Ελ Μποκάλ (Σανταντέρ). Έχουν ανασυρθεί τέσσερα πτώματα» ενώ διασώθηκε ένας άνθρωπος που έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο, αναφέρει η ενημέρωση από τις υπηρεσίες διάσωσης.
Τα θύματα ήταν «νέοι που είχαν έρθει για να απολαύσουν τη φύση», βρίσκονταν σε μια ξύλινη γέφυρα που συνδέει δύο βράχους όταν αυτή «κατέρρευσε», δήλωσε σε δημοσιογράφους η δήμαρχος Χέμα Ιγκουάλ, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για μια «μεγάλη τραγωδία».
