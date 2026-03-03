Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί μετά από κατάρρευση γέφυρας στην Ισπανία
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Παραλία Νεκροί Γέφυρα

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί μετά από κατάρρευση γέφυρας στην Ισπανία

Διασώθηκε ένας και αγνοούνται δύο

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί μετά από κατάρρευση γέφυρας στην Ισπανία
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και η τύχη άλλων δύο αγνοείται μετά την κατάρρευση μιας ξύλινης γέφυρας σε παραλία της Σανταντέρ, στη βόρεια Ισπανία.

«Αναζητούνται δύο αγνοούμενοι αφού έπεσαν στο νερό από μια γέφυρα στην περιοχή Ελ Μποκάλ (Σανταντέρ). Έχουν ανασυρθεί τέσσερα πτώματα» ενώ διασώθηκε ένας άνθρωπος που έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο, αναφέρει η ενημέρωση από τις υπηρεσίες διάσωσης.

Τα θύματα ήταν «νέοι που είχαν έρθει για να απολαύσουν τη φύση», βρίσκονταν σε μια ξύλινη γέφυρα που συνδέει δύο βράχους όταν αυτή «κατέρρευσε», δήλωσε σε δημοσιογράφους η δήμαρχος Χέμα Ιγκουάλ, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για μια «μεγάλη τραγωδία».

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης